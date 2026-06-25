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Il campionato irlandese propone la sfida tra Dundalk-Waterford, in programma venerdì 26 giugno alle ore 20:45 e valida per il 22° turno della Premier Division. I padroni di casa occupano il terzo posto con 35 punti e vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Waterford è ultimo a quota 14 ed è alla ricerca di punti preziosi per rilanciarsi nella corsa salvezza.
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Il momento delle due squadreIl Dundalk sta attraversando un ottimo momento e si presenta all'appuntamento dopo aver consolidato il terzo posto in classifica grazie a una serie di risultati positivi. La formazione allenata da Ciarán Kilduff sogna di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni e punta a sfruttare il fattore campo dell'Oriel Park.
Il Waterford, invece, vive una stagione più complicata e occupa l'ultima posizione della graduatoria con 14 punti. Gli ospiti hanno bisogno di un risultato positivo per interrompere il periodo negativo e mantenere vive le speranze di risalita.
Le probabili formazioni di Dundalk-WaterfordLe formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore immediatamente precedenti al calcio d'inizio. I precedenti stagionali hanno già regalato spettacolo, con un pareggio per 3-3 e una netta vittoria del Dundalk per 5-0, elementi che fanno immaginare una gara aperta e ricca di emozioni.
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