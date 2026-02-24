La notte di Tannadice Park si prepara ad accogliere una gara che pesa molto più dei semplici tre punti. Martedì 24 febbraio 2026 alle ore 20:45, Dundee United-Aberdeen si troveranno faccia a faccia in un confronto diretto che può indirizzare il finale di stagione, soprattutto nella corsa a evitare i temuti spareggi retrocessione della Scottish Premiership. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica e arrivano all’appuntamento con stati d’animo e percorsi recenti piuttosto diversi, ma accomunati da fragilità e urgenza di reagire.
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Momento Dundee United—
Il Dundee United si presenta alla sfida occupando il settimo posto con 29 punti, appena sopra gli avversari. La formazione guidata da Jim Goodwin ha recentemente mostrato segnali di crescita, riuscendo a mantenere una striscia positiva di tre partite senza sconfitte, impreziosita da due successi e una buona produzione offensiva con sei gol realizzati. Nonostante ciò, resta evidente una vulnerabilità difensiva che rappresenta un serio limite: la squadra non mantiene la porta inviolata da ben undici incontri di campionato e ha incassato 43 reti, il dato peggiore tra le prime dieci squadre della classifica. Un altro fattore critico è il rendimento casalingo. Il Dundee United non riesce a vincere davanti al proprio pubblico da quattro partite di campionato, e questo elemento aumenta la pressione su una squadra che ha bisogno di ritrovare solidità proprio nel proprio stadio.
Momento Aberdeen—
Il periodo dell’Aberdeen è ancora più complicato. La squadra allenata ad interim da Peter Leven attraversa una fase difficile, segnata da tre sconfitte consecutive in campionato e da un calo evidente sia sotto il profilo difensivo che offensivo. La recente sconfitta contro il Dundee, maturata nonostante un iniziale vantaggio e una reazione nel secondo tempo, ha evidenziato limiti di gestione e concentrazione nei momenti decisivi. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento in trasferta: l’Aberdeen ha perso tutte le ultime sette gare lontano da casa, senza riuscire a segnare nelle cinque più recenti. Questo trend negativo rappresenta un serio ostacolo in vista della trasferta di Dundee.
Le probabili formazioni di Dundee United-Aberdeen—
Nel Dundee United resta in dubbio Craig Sibbald, uscito per infortunio nell’ultima partita. In caso di forfait, Eskesen è pronto a prendere il suo posto a centrocampo. Camara e Agyei dovrebbero garantire equilibrio e fisicità, mentre Watters e Fatah rappresentano le principali opzioni offensive.
L’Aberdeen dovrà fare a meno del difensore Liam Morrison, squalificato. Milne è pronto a sostituirlo nella linea arretrata accanto a McIntyre. A centrocampo possibile conferma per Aremu insieme a Geiger e Cameron. In attacco, Nisbet sarà il riferimento principale, supportato sugli esterni da Olusanya e Keskinen.
Dundee United: 3-5-2: Brewer; Sevelj, Iovu, Graham; Stephenson, Camara, Agyei, Eskesen, Ferry; Watters, Fatah.
Aberdeen: 4-3-3: Bratveit; Devlin, Milne, McIntyre, Frame; Geiger, Aremu, Cameron; Olusanya, Nisbet, Keskinen.
