Dundee United–Aberdeen preview completa con analisi, stato di forma, probabili formazioni e momento delle squadre

Stefano Sorce 24 febbraio - 00:26

La notte di Tannadice Park si prepara ad accogliere una gara che pesa molto più dei semplici tre punti. Martedì 24 febbraio 2026 alle ore 20:45, Dundee United-Aberdeen si troveranno faccia a faccia in un confronto diretto che può indirizzare il finale di stagione, soprattutto nella corsa a evitare i temuti spareggi retrocessione della Scottish Premiership. Le due squadre sono separate da una sola lunghezza in classifica e arrivano all’appuntamento con stati d’animo e percorsi recenti piuttosto diversi, ma accomunati da fragilità e urgenza di reagire.

Momento Dundee United — Il Dundee United si presenta alla sfida occupando il settimo posto con 29 punti, appena sopra gli avversari. La formazione guidata da Jim Goodwin ha recentemente mostrato segnali di crescita, riuscendo a mantenere una striscia positiva di tre partite senza sconfitte, impreziosita da due successi e una buona produzione offensiva con sei gol realizzati. Nonostante ciò, resta evidente una vulnerabilità difensiva che rappresenta un serio limite: la squadra non mantiene la porta inviolata da ben undici incontri di campionato e ha incassato 43 reti, il dato peggiore tra le prime dieci squadre della classifica. Un altro fattore critico è il rendimento casalingo. Il Dundee United non riesce a vincere davanti al proprio pubblico da quattro partite di campionato, e questo elemento aumenta la pressione su una squadra che ha bisogno di ritrovare solidità proprio nel proprio stadio.

Momento Aberdeen — Il periodo dell’Aberdeen è ancora più complicato. La squadra allenata ad interim da Peter Leven attraversa una fase difficile, segnata da tre sconfitte consecutive in campionato e da un calo evidente sia sotto il profilo difensivo che offensivo. La recente sconfitta contro il Dundee, maturata nonostante un iniziale vantaggio e una reazione nel secondo tempo, ha evidenziato limiti di gestione e concentrazione nei momenti decisivi. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento in trasferta: l’Aberdeen ha perso tutte le ultime sette gare lontano da casa, senza riuscire a segnare nelle cinque più recenti. Questo trend negativo rappresenta un serio ostacolo in vista della trasferta di Dundee.

Le probabili formazioni di Dundee United-Aberdeen — Nel Dundee United resta in dubbio Craig Sibbald, uscito per infortunio nell’ultima partita. In caso di forfait, Eskesen è pronto a prendere il suo posto a centrocampo. Camara e Agyei dovrebbero garantire equilibrio e fisicità, mentre Watters e Fatah rappresentano le principali opzioni offensive.

L’Aberdeen dovrà fare a meno del difensore Liam Morrison, squalificato. Milne è pronto a sostituirlo nella linea arretrata accanto a McIntyre. A centrocampo possibile conferma per Aremu insieme a Geiger e Cameron. In attacco, Nisbet sarà il riferimento principale, supportato sugli esterni da Olusanya e Keskinen.

Dundee United: 3-5-2: Brewer; Sevelj, Iovu, Graham; Stephenson, Camara, Agyei, Eskesen, Ferry; Watters, Fatah.

Aberdeen: 4-3-3: Bratveit; Devlin, Milne, McIntyre, Frame; Geiger, Aremu, Cameron; Olusanya, Nisbet, Keskinen.

