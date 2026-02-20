Dunkerque-Bastia: analisi e dove vedere la sfida di Ligue 2

USL Dunkerque-Bastia si gioca venerdì 20 febbraio 2026 alle 20:00 allo Stade Marcel-Tribut

20 febbraio 2026

Allo Stade Marcel-Tribut, venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20:00, si gioca una partita che pesa su entrambi i lati della classifica di Ligue 2: Dunkerque-Bastia. Due squadre con obiettivi opposti, ma stessa necessità: fare punti. E quando la pressione è alta, le partite diventano sporche, tattiche, spesso decise da episodi.

Il momento del Dunkerque — Il Dunkerque arriva con fiducia dopo il netto 4-1 rifilato all’Amiens. Una vittoria che ha restituito brillantezza offensiva e compattezza difensiva dopo qualche passaggio a vuoto. La squadra occupa il 5° posto e ha dimostrato solidità lungo tutta la stagione. Segna con buona continuità e concede poco: equilibrio che in Ligue 2 fa la differenza. Il piccolo campanello d’allarme riguarda il rendimento casalingo recente, dove sono mancati i gol nelle ultime due gare interne. Ma nel complesso il gruppo è solido e mentalmente pronto.

Il momento del Bastia — Il Bastia è 18°, ma attenzione: non è una squadra allo sbando. Le ultime tre gare sono terminate 0-0. Questo significa una cosa chiara: la difesa ha trovato compattezza. Il problema resta davanti. La produzione offensiva è tra le più basse del campionato. Segnare è complicato, creare occasioni ancora di più. In trasferta il Bastia tende a chiudersi, rallentare il ritmo e portare la partita su binari sporchi e fisici.

Probabili formazioni di Dunkerque-Bastia — Il Dunkerque dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1, cercando ampiezza sugli esterni e inserimenti tra le linee. Linea difensiva compatta, doppio mediano di equilibrio e punta centrale supportata da tre trequartisti dinamici.

Il Bastia risponde con un 4-3-3 più prudente, con centrocampo muscolare e esterni chiamati a sacrificarsi anche in fase difensiva. Obiettivo: restare dentro la partita il più a lungo possibile.

Dunkerque: 4-2-3-1: Ortola; Sangante, Gomis, Ba, Koumetio; Tejan, Anziani; Courtet, Mughe, Al Saad; Baghdadi.

Bastia: 4-3-3: Placide; Roncaglia, Ndiaye, Okou, Guidi; Vincent, Ducrocq, Janneh; Santelli, Charbonnier, Alfarela.

