Le semifinali del campionato turco di basket entrano nel vivo con una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il destino della serie. Anadolu Efes e Fenerbahce tornano infatti ad affrontarsi in gara 4, con gli ospiti avanti 2-1 e a caccia di un successo che li avvicinerebbe sensibilmente alla finale.

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Il momento delle due squadre

Uno degli aspetti più interessanti emersi in questa semifinale riguarda il rendimento dell'Anadolu Efes tra le mura amiche. I "Birrai" tendono infatti ad aumentare notevolmente ritmo e produzione offensiva quando giocano davanti al proprio pubblico, adottando una pallacanestro aggressiva e spettacolare che punta a valorizzare il talento dei propri esterni e la capacità di trovare punti in transizione.

Dall'altra parte, però, c'è una delle squadre più complete del panorama europeo. Il Fenerbahce ha già dimostrato di saper vincere partite molto equilibrate e a basso punteggio, come testimoniano i successi ottenuti nelle prime due gare della serie. La formazione guidata da Jasikevicius si è imposta per 73-72 nel primo confronto e per 60-59 nel secondo, due risultati che evidenziano la solidità difensiva e la capacità di gestire i possessi decisivi nei finali punto a punto.

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