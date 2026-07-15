Tutto è ancora in equilibrio dopo il pareggio della gara d'andata. Mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 l'Egnatia ospiterà il Petrocub Hincesti all'Arena Egnatia nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. Dopo l'1-1 maturato in Moldavia, entrambe le squadre avranno la possibilità di conquistare la qualificazione al turno successivo. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI EGNATIA-PETROCUB CLICCA SU BET365.

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Il momento dell'Egnatia

L'Egnatia ha lasciato la Moldavia con un risultato prezioso dopo aver pareggiato 1-1 una partita resa ancora più complicata dall'espulsione di Albano Aleksi allo scadere del primo tempo. La squadra albanese era andata subito sotto, ma ha saputo reagire con carattere trovando il pareggio grazie ad Altin Kryeziu prima di difendere il risultato in inferiorità numerica per tutta la ripresa. I campioni d'Albania cercano ora di superare per la prima volta nella loro storia il primo turno preliminare di Champions League.

Il momento del Petrocub Hincesti

Il Petrocub Hincesti arriva in Albania con il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica nella gara d'andata. Dopo il vantaggio lampo firmato da Petru Popescu, i moldavi hanno creato diverse occasioni senza però riuscire a trovare il gol del successo. Nel fine settimana è poi arrivato un pareggio per 1-1 in campionato contro il Balti, ma la squadra continua a confermarsi competitiva e vuole dare continuità alle buone prestazioni offerte negli ultimi mesi.

Cosa aspettarsi dalla partita tra Egnatia-Petrocub Hincesti

L'Egnatia proverà a sfruttare il fattore campo per prendere in mano il controllo della partita, pur dovendo fare a meno dello squalificato Aleksi a centrocampo. Il Petrocub, invece, cercherà di affidarsi alle ripartenze e alle qualità del proprio reparto offensivo, guidato ancora da Petru Popescu. Considerato il perfetto equilibrio emerso all'andata, anche il ritorno potrebbe essere deciso da un episodio o addirittura protrarsi fino ai tempi supplementari.

Probabili formazioni Egnatia-Petrocub Hincesti

Nevil Dede dovrebbe confermare il 3-4-1-2, modificando soltanto il centrocampo per sostituire lo squalificato Aleksi. Davanti a Dajsinani agiranno Sota, Bitri e Xhemajli, con Jaime e Yago sulle corsie esterne. Kryeziu e Medeiros guideranno la mediana, mentre Albanese agirà alle spalle del tandem offensivo formato da Gruda e Bakayoko.

Shota Makharadze dovrebbe rispondere con un 5-4-1, puntando sulla solidità difensiva e sulle ripartenze. Avram sarà il portiere, protetto dalla linea composta da Jardan, Bors, Djou, Cucos e Platica. In mezzo al campo spazio a Bogaciuc, David, Puscas e Lupan, mentre Popescu guiderà l'attacco.

Egnazia (3-4-1-2): Dajsinani; Sota, Bitri, Xhemajli; Jaime, Kryeziu, Medeiros, Yago; Albanese; Gruda, Bakayoko.

Petrocub Hincesti (5-4-1): Avram; Jardan, Bors, Djou, Cucos, Platica; Bogaciuc, David, Puscas, Lupan; Popescu.

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