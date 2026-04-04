Eintracht-Colonia: probabili formazioni e streaming gratis

Partita che può prendere direzioni diverse a seconda dell’approccio. Il Francoforte ha ritrovato certezze e ritmo, il Colonia deve inseguire e forzare

Stefano Sorce 4 aprile - 17:26

Il finale di stagione passa anche da partite come questa. Alle 17:30 del 4 aprile, Eintracht Francoforte e Colonia si affrontano in una sfida che mette insieme ambizioni europee e necessità di sopravvivere. Due squadre con traiettorie diverse che si incrociano nel momento in cui ogni risultato può cambiare il senso delle ultime settimane di campionato. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS EINTRACHT-COLONIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Eintracht Francoforte ha ritrovato solidità proprio nel momento più importante. Le tre vittorie consecutive in casa, senza subire gol, raccontano una squadra che ha rimesso ordine e fiducia, soprattutto nella fase difensiva. Il rendimento interno è diventato un fattore determinante. Quando riesce a gestire ritmo e spazi, il Francoforte ha qualità offensive sufficienti per colpire in qualsiasi momento della partita.

Il Colonia, invece, continua a vivere una stagione complicata, soprattutto lontano da casa. Il rendimento esterno resta il vero limite: una sola vittoria in trasferta e tante difficoltà nel mantenere equilibrio. La squadra prova a restare in partita, ma spesso paga nei dettagli, soprattutto contro avversari più strutturati.

Probabili formazioni di Eintracht-Colonia — L’Eintracht Francoforte dovrebbe schierarsi con Zetterer tra i pali, difesa a quattro composta da Collins, Amenda, Theate e Brown. A centrocampo spazio a Doan, Larsson e Chaibi, mentre in attacco il tridente sarà formato da Kalimuendo, Burkardt e Bahoya.

Il Colonia risponde con Schwabe in porta, davanti a Neumann, Van den Berg, Ozkacar e Lund. In mediana Johannesson e Chavez, mentre sulla trequarti agiranno Maina, Kaminski ed El Mala alle spalle di Ache.

Eintracht Francoforte (4-3-3): Zetterer; Collins, Amenda, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi; Kalimuendo, Burkardt, Bahoya.

Colonia (4-2-3-1): Schwabe; Neumann, Van den Berg, Ozkacar, Lund; Johannesson, Chavez; Maina, Kaminski, El Mala; Ache.