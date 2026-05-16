Dove vedere Elche-Getafe in diretta tv e streaming gratis

Elche e Getafe si sfidano in occasione della trentasettesima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Bordalás arriva al match con una convincente vittoria contro il Maiorca e, adesso, vuole mettere i bastoni tra le ruote ad un'altra squadra che lotta per non retrocedere, l'Elche. Il match si terrà domenica 17 maggio alle 19:00. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto di questa sfida, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I padroni di casa contano sul fattore campo, dato che i tifosi dovranno spingere la squadra verso una vittoria che, qualora non dovesse arrivare, comprometterebbe non poco la permanenza in massima serie. L'Elche ha 39 punti in classifica così come Maiorca e Levante, ma i suoi ultimi risultati non sono tra i più convincenti rispetto alle dirette rivali. Infatti, nell'ultima sfida ha perso contro il Betis e non vince da tre giornate. Dal canto suo il Getafe è una delle squadre più solide dell'intero campionato spagnolo e sarà difficile scardinare la difesa eretta da Bordalás, che ha guadagnato 7 punti nelle ultime cinque partite.

Le probabili formazioni di Elche-Getafe

In campo scenderanno due squadre che fanno della solidità il loro marchio di fabbrica. L'Elche ha un centrocampo molto solido, ma i blackout continui impediscono di raccogliere punti. Il Getafe invece è più attento in fase difensiva e ha un attacco frizzante e in salute.

Elche (3-5-2): Dituro; Sangare, Affengruber, Chust; Fort, Villar, Aguado, Donald, Valera; Silva, Rodriguez. Allenatore: Sarabia.

Getafe (5-3-2): Soria; Nyom, Djene, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Caceres, Arambarri; Satriano, Martin. Allenatore: Bordalas.

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