Il Martínez Valero si prepara ad accogliere la sfida tra Elche e Real Sociedad, ultima gara della 4ª giornata di Liga. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con appena 1 punto raccolto nelle prime tre giornate e occupano il 19° posto, mentre la Real Sociedad ha conquistato 4 punti nelle prime quattro partite disputate e si trova attualmente all'11ª posizione. Una sfida importante per entrambe le squadre, con l'Elche alla ricerca della prima vittoria stagionale e la Sociedad intenzionata a dare continuità al proprio rendimento. VEDI ELCHE-REAL SOCIEDAD IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come seguire lo streaming di Elche-Real Sociedad

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Elche-Real Sociedad: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà al Martínez Valero, casa dell'Elche, e mette di fronte due formazioni che arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti.

Partita: Elche-Real Sociedad

Elche-Real Sociedad Competizione: Liga

Liga Giornata: 4ª giornata

4ª giornata Streaming: Bet365 e Vincitù

Orario: 21:00

21:00 Stadio: Martínez Valero

Martínez Valero Città: Elche

L'Elche occupa attualmente la 19ª posizione con 1 punto dopo tre partite. Il bilancio stagionale parla di zero vittorie, due sconfitte e un pareggio, con tre gol segnati e ben nove subiti. La formazione di Anselmi ha quindi la peggior difesa del campionato tra le squadre indicate.

La Real Sociedad, invece, è 11ª con 4 punti dopo quattro gare. I baschi hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nel loro avvio di stagione e arrivano alla sfida dopo il pareggio senza reti contro il Celta Vigo.

Il momento dell'Elche

L'Elche arriva alla sfida dopo un'altra pesante sconfitta. La formazione allenata da Anselmi è stata battuta per 3-0 dal Racing Santander, incassando così la seconda pesante imbarcata consecutiva dopo lo 0-5 subito contro il Barcellona.

L'avvio di stagione del tecnico argentino sulla panchina del Franjiverde è stato quindi particolarmente complicato: zero vittorie nelle prime tre giornate e nove gol subiti, dato che rende quella dell'Elche la peggior difesa del campionato.

Nel post partita contro il Racing, Anselmi ha sottolineato soprattutto la differenza tra i due tempi. Il tecnico ha riconosciuto gli errori commessi nella prima frazione, evidenziando invece l'atteggiamento mostrato dalla squadra nella ripresa.

Proprio la reazione del secondo tempo potrebbe spingere l'allenatore verso un cambio tattico. Il 5-4-1 utilizzato nelle prime uscite non ha dato i risultati sperati e l'Elche potrebbe quindi passare a un 3-5-2, modulo che ha permesso alla squadra di esprimersi meglio contro il Racing.

In attacco dovrebbe esserci Buonanotte al fianco di Nino. Sulle fasce è invece previsto l'impiego di Morente, con Valera pronto ad accentrarsi in mediana. L'obiettivo è trovare maggiore pericolosità offensiva senza perdere ulteriormente equilibrio.

Il momento della Real Sociedad

La Real Sociedad arriva all'appuntamento dopo una settimana caratterizzata da due partite. I biancoblu hanno prima superato per 2-1 l'Espanyol nella terza giornata, per poi pareggiare 0-0 contro il Celta Vigo nell'anticipo della sesta giornata.

Il risultato contro i galiziani ha lasciato qualche rimpianto alla formazione di Matarazzo, soprattutto per le numerose occasioni sprecate. Il tecnico ha parlato di almeno quattro o cinque opportunità da gol create dalla sua squadra, sottolineando però anche le responsabilità dei propri calciatori sotto porta.

Grande attenzione è stata riservata a Kubo, protagonista di un clamoroso errore a porta vuota che avrebbe potuto permettere alla Sociedad di conquistare la seconda vittoria consecutiva. Matarazzo ha comunque scelto di non attribuire al giapponese la responsabilità del pareggio, ricordando come tutta la squadra abbia sprecato occasioni importanti.

Nonostante l'errore, Kubo dovrebbe partire nuovamente titolare contro l'Elche, inserito nel terzetto dei trequartisti insieme a Oyarzabal e Barrenetxea, alle spalle di Oskarsson. Sucic resta comunque in corsa per una maglia da titolare.

In mediana Herrera sembra avere una maglia assicurata, mentre l'altro posto dovrebbe essere conteso tra Turrientes e Soler.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Elche (3-5-2): Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Sangare, Villar, Aguado, Valera, Morente; Buonanotte, Nino. Allenatore: Anselmi.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea; Oskarsson. Allenatore: Matarazzo.