L’Elversberg è pronta a vivere un momento storico con il debutto in Bundesliga. Sabato 29 agosto 2026, alle ore 15:30, la formazione di casa ospiterà il Bayer Leverkusen alla Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde per la prima giornata di campionato. Per il club del Saarland sarà la prima stagione di sempre nella massima serie tedesca, mentre il Leverkusen riparte dopo il sesto posto della scorsa Bundesliga.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

L’Elversberg proverà a sfruttare l’entusiasmo del debutto, mentre il Bayer Leverkusen arriva con l’obiettivo di iniziare immediatamente con i tre punti. La squadra di Vincent Wagner ha già iniziato la stagione superando per 3-1 il Duisburg in Coppa di Germania, mentre il Leverkusen di Carles Martínez vuole voltare pagina dopo una stagione conclusa fuori dalle prime quattro posizioni. Prima del fischio d’inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma:SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBETSCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppureENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Elversberg-Bayer Leverkusen in TV e streaming

si giocherà sabato 29 agosto 2026 alla Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30. La sfida è valida per la prima giornata della Bundesliga 2026/2027. La partita rientra nella programmazione della Bundesliga su

, mentre la diretta streaming ufficiale sarà disponibile su

.

L’Elversberg si prepara a un debutto storico

L’Elversberg arriva alla prima giornata dopo aver conquistato una

in Bundesliga. Per il piccolo club del Saarland si tratta della prima partecipazione nella massima serie e la sfida contro il Bayer Leverkusen rappresenta immediatamente un banco di prova di altissimo livello. In panchina c’è Vincent Wagner, chiamato a guidare una squadra che ha già dimostrato di voler affrontare la nuova avventura con coraggio e un calcio propositivo.

Tra i giocatori da seguire c’è Francis Onyeka, arrivato in prestito proprio dal Bayer Leverkusen. Il centrocampista offensivo ha già lasciato il segno nella recente vittoria per 3-1 contro il Duisburg in Coppa di Germania, realizzando una doppietta nel finale. Per lui, la prima giornata avrà quindi un significato particolare, visto che affronterà subito il club proprietario del suo cartellino.

Il Bayer Leverkusen vuole ripartire dopo il sesto posto

Il Bayer Leverkusen ha chiuso la stagione 2025/26 al

, mancando quindi la qualificazione alla Champions League. La squadra si presenta alla nuova Bundesliga con Carles Martínez in panchina e con diversi cambiamenti nella rosa, con l’obiettivo di tornare a competere stabilmente nelle posizioni più alte della classifica.

Il Leverkusen potrà contare su diversi giocatori di esperienza e qualità, tra cui Robert Andrich ed Exequiel Palacios, oltre a rinforzi come Facundo Medina, Jarell Quansah e Lucas Vázquez. La rosa è stata rinnovata e il nuovo tecnico dovrà trovare rapidamente il giusto equilibrio, ma sulla carta il Bayer parte favorito per esperienza e valore tecnico rispetto ai neopromossi.

Le chiavi della partita

La sfida metterà di fronte due squadre che arrivano alla nuova stagione con un

. L’Elversberg vuole sfruttare l’entusiasmo del primo storico campionato in Bundesliga e la spinta del proprio pubblico, mentre il Bayer Leverkusen proverà a far pesare qualità, esperienza e maggiore abitudine a questo livello.

Un elemento particolare sarà la presenza di Francis Onyeka, centrocampista dell’Elversberg in prestito dal Leverkusen. La squadra di Wagner dovrà trovare il giusto equilibrio tra entusiasmo e attenzione, mentre quella di Martínez cercherà di evitare passi falsi in un esordio che, nonostante il pronostico favorevole, potrebbe presentare diverse insidie.

Elversberg-Bayer Leverkusen: data, orario e canali