Domenica sera, al RCDE Stadium, l'Espanyol ospita il Real Madrid: ospiti reduci dal pari in casa del Betis e obbligati a vincere per rinviare almeno di una giornata un'eventuale festa scudetto del Barcellona, che farà visita all'Osasuna. Non possono concedersi distrazioni neanche i padroni di casa che vanno a caccia di punti per chiudere il discorso salvezza, ma anche per sognare qualcosa di ben più importante. Guarda ora Espanyol-Real Madrid GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Espanyol

Qui Real Madrid

L’arriva a questo appuntamento con 39 punti e una posizione che racconta perfettamente la sua stagione: a cinque lunghezze dalla zona europea e a cinque sopra la terzultima. Una terra di mezzo che non consente calcoli né distrazioni. La squadra di González sa che queste ultime giornate devono servire prima di tutto a blindare la salvezza, ma allo stesso tempo non può ignorare la possibilità di agganciare il treno europeo.

Il Real Madrid, invece, si presenta con una pressione diversa ma altrettanto forte. La vittoria è l’unico risultato utile per evitare che il Barcellona possa chiudere i giochi già in questa giornata. Non è quindi solo una questione di classifica, ma anche di orgoglio e continuità competitiva.

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Espanyol-Real Madrid, probabili formazioni

l (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; González, Expósito; Ngonge, Terrats, Milla; García.Allenatore: González.

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Ruediger, Huijsen, Mendy; Bellingham, Valverde, Pitarch; Díaz, García, Vinicius.Allenatore: Arbeloa.

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