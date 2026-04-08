Eurolega, Olimpia Milano-Bayern: come vedere gratis il match

Milano-Bayern Monaco, Eurolega: data, orario, dove vederla e analisi della sfida

Stefano Sorce 8 aprile - 23:56

Olimpia Milano-Bayern Monaco, in programma giovedì 9 aprile 2026 alle 20:30 all’Unipol Forum, arriva in un punto della stagione in cui resta soprattutto da capire con quale faccia le due squadre vogliono presentarsi al traguardo. L’Olimpia gioca davanti al proprio pubblico con il peso di un finale da rendere almeno dignitoso, mentre il Bayern si porta addosso un momento più pulito e la voglia di dare continuità agli ultimi segnali positivi. Dentro questa sfida c’è ancora qualcosa che conta: orgoglio, reazione e la necessità di non lasciare che l’Eurolega finisca nell’anonimato. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO SU BET365.

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Il momento di Milano — L’Olimpia arriva a questo appuntamento con addosso più amarezza che slancio. Le ultime due uscite di Eurolega hanno confermato un problema chiaro: la squadra segna, produce, resta viva, ma non riesce a dare continuità nei momenti in cui servirebbe più lucidità. I ko contro Paris Basketball e Valencia hanno chiuso definitivamente il discorso play-in, lasciando a Milano solo la possibilità di salvare il finale con una risposta di carattere.

La classifica racconta un bilancio da 17 vittorie e 19 sconfitte, con il tredicesimo posto come fotografia di una stagione rimasta a metà. In casa, però, il rendimento è stato più solido: 11 successi e 7 sconfitte in 18 partite. Ed è proprio da lì che l’Olimpia deve ripartire, dal peso del Forum e dall’orgoglio di una squadra che non può permettersi di salutare il pubblico senza una reazione vera.

Il momento del Bayern Monaco — Il Bayern si presenta ad Assago in condizioni psicologiche migliori. I tedeschi arrivano da tre vittorie consecutive, un filotto che ha ridato compattezza a una squadra che sembrava essersi complicata da sola il finale di stagione. I successi contro Lione, Fenerbahce e Virtus Bologna hanno rimesso in piedi il morale e restituito fiducia a un gruppo che, pur essendo alle spalle di Milano in classifica, sembra arrivare alla sfida con energia più pulita.

I bavaresi sono quattordicesimi, con 16 vittorie e 20 sconfitte, ma il dato che pesa davvero è quello esterno: appena 4 successi in 17 trasferte, contro 13 sconfitte. Numeri che raccontano una squadra spesso fragile lontano da casa, anche se il momento attuale suggerisce un’avversaria comunque da prendere con grande attenzione.

I probabili quintetti di Olimpia Milano-Bayern — Milano: Brooks, LeDay, Shields, Ellis, Nebo. Coach: Peppe Poeta.

Bayern Monaco: McCormack, Mike, Obst, Hollatz, Lucic Coach: Svetislav Pesic.