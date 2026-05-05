Dove vedere Panathinaikos-Valencia in diretta TV e streaming gratis

I playoff di Eurolega hanno quasi tutti i verdetti emanati. Tra le sfide più avvincenti di domani c'è il confronto tra Panathinaikos e Valencia, che nella serie sono 2-0 in favore della squadra greca. In casa del Pana, i greci hanno la possibilità di chiudere definitivamente la serie ed hanno il favore del pronostico al loro favore. Per scoprire come seguire la partita che si terrà domani alle 20:15, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PANATHINAIKOS-VALENCIA SU BET365

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Il momento delle due squadre

I probabili quintetti di Panathinaikos-Valencia

La compagine greca non si presenta soltanto come la squadra più attrezzata della serie, ma anche una delle squadre da battere in questi playoff di Eurolega. Il punto esclamativo sulla serie sembravano averlo già messo nella prima gara, giocata il 28 aprile e vinta inper un solo punto. Gara-2, giocata sempre a, per quanto equilibrata (105-107) ha registrato lo stesso risultato ed il match point in casa è un'occasione troppo ghiotta per il. Tra i giocatori più in forma della squadra greca c'è Nigel Hayes-Davis, che nell'ultimo match ha registrato 27 punti, terminando la gara come giocatore più prolifico della partita, grazie anche ad un'ottima percentuale dal tiro dei tre punti (5-9). Ha impreziosito le sue statistiche anche, con 8-13 da due e 2-5 da tre.: Nigel Hayes Davis, Cedi Osman, Kendrick Nunn, Mathias Lessort, Jerian Grant.

Valencia: Brancou Badio, Jean Montero, Neal Sako, Matt Costello, Josep Puerto.

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