La seconda giornata della Liga I propone una delle sfide più attese del weekend. Venerdì 17 luglio alle ore 20:30 il FCSB riceverà all'Arena Națională l'FC Arges, con l'obiettivo di iniziare la nuova stagione davanti ai propri tifosi con una vittoria. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FCSB-ARGES CLICCA SU BET365.

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Il momento del FCSB

Il FCSB riparte con l'ambizione di essere ancora protagonista nella corsa al titolo. La formazione della capitale ha chiuso la scorsa stagione con diversi risultati positivi e, nonostante il pesante ko nell'ultima amichevole contro l'Union Saint-Gilloise, resta una delle squadre più attrezzate del campionato. Davanti al proprio pubblico i rossoblù vantano numeri importanti, con una media realizzativa molto elevata nelle gare casalinghe disputate negli ultimi mesi.

Il momento dell'FC Argeș

L'FC Arges inaugura il nuovo campionato con l'obiettivo di invertire una tendenza poco positiva. Le statistiche delle ultime uscite ufficiali raccontano di una squadra che ha faticato a trovare continuità, ottenendo pochi successi e segnando con il contagocce. La trasferta di Bucarest rappresenta subito un banco di prova molto impegnativo, ma anche un'occasione per dimostrare di poter competere contro una delle favorite della stagione.

Cosa aspettarsi dalla partita tra FCSB-Arges

Il FCSB dovrebbe prendere subito il controllo del gioco, cercando di sfruttare la qualità del proprio reparto offensivo e il fattore campo. L'FC Argeș potrebbe invece adottare un atteggiamento più prudente, provando a difendersi con ordine e a colpire in contropiede. Considerando il divario tecnico tra le due squadre e il rendimento recente, i padroni di casa partono con i favori del pronostico.

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