Nei playoff di Superleague abbiamo assistito ad un incredibile spettacolo. A fare la voce grossa sono stati Fenerbahce e Besiktas, con una semifinale tra questi ultimi e il Bahcesehir che entra di diritto nel novero delle partite più belle dell'intera stagione. Giunti alla finale, adesso ogni punto diventa decisivo. A Gara-2 ci arriviamo sul risultato di 1-0 per il Besiktas, e il Fenerbahce si trova a inseguire. Gara-2 si terrà lunedì 16 giugno alle 19:00 di sera. Per scoprire dove seguire la finale senza perdere neanche un canestro, continua a leggere questo articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

I probabili quintetti di Fenerbahce-Besiktas

Ilin questi playoff ha avuto un percorso molto lineare. Nei quarti di finale ha battuto 2-0 il Esenler Erokspor senza alcuna difficoltà, poi in semifinale ha affrontato l'Anadolu Efes, vincendo per il risultato di 3-1 e guadagnando così l'accesso per la finale. Il Besiktas invece ha affrontato partite più intense e che si sono rivelate più lunghe considerando l'intero confronto. Contro ilinfatti ha vinto per il risultato di 2-1 ed è servitaper decretare il vincitore nella sfida contro il Bahcesehir. Nonostante questo, Gara-1 della finale playoff è stato vinto dal, che ora può raggiungere il 2-0 e mettere un grande punto esclamativo sulla serie e sul: Biberovic, Melli, Birch, Hall, Zagars.

Besiktas: Brown, Brown, Sanli, Ugurli, Mathews.

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