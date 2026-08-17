Il Fenerbahce ospita l'Olympique Lione nell'andata dei playoff di Champions League, con in palio un posto nella fase campionato della competizione. La sfida è in programma martedì 18 agosto alle ore 21:00 allo Şükrü Saracoğlu di Istanbul, davanti al pubblico del club turco. Da una parte una squadra che ha costruito una rosa ambiziosa per tornare protagonista in Europa, dall'altra il Lione di Paulo Fonseca, reduce dal successo nel turno precedente contro lo Sparta Praga.

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Dove vedere Fenerbahce-Lione in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Fenerbahce

Al momento non è prevista copertura televisiva per Fenerbahce-Lione.

Il Fenerbahce arriva all'appuntamento dopo aver superato due turni di qualificazione e con un entusiasmo crescente intorno alla squadra. I turchi hanno prima eliminato il Gornik Zabrze, vincendo l'andata e pareggiando al ritorno, per poi avere la meglio sullo Sturm Graz con due successi tra casa e trasferta.

Il club di Istanbul ha inoltre realizzato una campagna acquisti particolarmente ambiziosa, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione alla fase campionato della Champions League e interrompere il dominio del Galatasaray in patria. Tra i nuovi arrivi spiccano Mason Greenwood, Aké, Muriqi e Lukaku, innesti che hanno alimentato le aspettative della tifoseria. Ora il Fenerbahce è atteso dal test più impegnativo del proprio percorso europeo.

Il momento del Lione

L'Olympique Lione ha dovuto superare un ostacolo tutt'altro che semplice nel turno precedente, riuscendo però a ribaltare una situazione complicata. La formazione di Paulo Fonseca aveva infatti perso per 2-1 sul campo dello Sparta Praga, mettendo a rischio la qualificazione.

La reazione nella gara di ritorno ha però permesso ai francesi di cambiare completamente l'inerzia del confronto. Le reti di Nuamah, Maitland-Niles e Morton hanno regalato al Lione il successo necessario per staccare il pass verso i playoff. Dopo una lunga serie di amichevoli utilizzate per preparare la squadra all'appuntamento europeo, Fonseca può ora concentrarsi sul doppio confronto più importante di questo avvio di stagione.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Lione

Il Fenerbahce dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1, con Ederson in porta e Skriniar e Aké al centro della difesa. Guendouzi e Kanté dovrebbero comporre la coppia davanti alla retroguardia, mentre Greenwood, Asensio e Akturkoglu agiranno alle spalle di Muriqi. Anche il Lione dovrebbe adottare il 4-2-3-1. Greif sarà il portiere, con Maitland-Niles, Kluiver, Niakhaté e Abner Vinicius davanti a lui. Tessmann e Morton formeranno la mediana, mentre Nuamah, Tolisso e Fofana supporteranno Openda.

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Kanté; Greenwood, Asensio, Akturkoglu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

Olympique Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Kluiver, Niakhaté, Abner Vinicius; Tessmann, Morton; Nuamah, Tolisso, Fofana; Openda. Allenatore: Fonseca.

Cosa aspettarsi dalla partita

Il primo confronto tra Fenerbahce e Lione si preannuncia particolarmente intenso, soprattutto considerando l'importanza della posta in palio. I padroni di casa potranno contare sull'atmosfera dello Şükrü Saracoğlu, dove il pubblico turco è pronto a spingere la squadra verso un risultato positivo in vista del ritorno.

Il Fenerbahce vuole sfruttare il fattore campo per costruire un vantaggio, forte di una rosa rinforzata e di un percorso europeo finora convincente. Il Lione, invece, dovrà dimostrare di aver ritrovato solidità dopo le difficoltà incontrate contro lo Sparta Praga. Essendo una sfida di andata, entrambe le squadre dovranno gestire con attenzione i momenti della gara in vista del decisivo secondo confronto.

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