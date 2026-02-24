Lo streaming gratis della gara di Eurolega Fenerbahce-Partizan: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 10:06)

La serata di Eurolega si accende alla Ülker Sports Arena, dove il Fenerbahce ospita il Partizan in una sfida dal sapore di playoff tra due realtà storiche del basket europeo. Il match è in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 18:45, un appuntamento che può pesare in maniera importante sugli equilibri della classifica.

Hai tre possibilità per guardare Fenerbahce-Partizan in streaming gratis:

Dove vedere Fenerbahce-Partizan in diretta TV e streaming LIVE — La diretta di Fenerbahce-Partizan è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Una soluzione ideale per seguire l’Eurolega comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Fenerbahce-Partizan nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — Il Fenerbahce punta sul fattore campo e sull’energia del proprio pubblico per indirizzare la partita sin dalle prime battute, cercando ritmo e solidità difensiva contro un’avversaria di grande tradizione europea. La gestione dei possessi e l’efficacia nel tiro da fuori saranno elementi determinanti.

Il Partizan arriva a Istanbul con l’obiettivo di giocarsi la gara fino all’ultimo possesso, facendo leva su intensità e organizzazione tattica. Una sfida che si preannuncia equilibrata, con due squadre abituate ai grandi palcoscenici e pronte a darsi battaglia per quaranta minuti ad alta intensità.