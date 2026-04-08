Fenerbahce-Real Madrid: diretta live e streaming del match di Eurolega

Fenerbahce-Real Madrid, Eurolega: data, orario, analisi e momento delle due squadre

Stefano Sorce 8 aprile - 23:40

Istanbul alza il volume, l’Eurolega pure. Fenerbahce-Real Madrid, in programma giovedì 9 aprile 2026 alle 19:45, non è una semplice sfida tra due corazzate: è un punto di pressione in cui il talento da solo non basta più. Il Fener arriva con le ferite aperte di un momento storto, il Real con l’urgenza di non trasformare i dubbi in abitudine. Sul parquet, stavolta, ci va soprattutto la credibilità. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS FENERBAHCE-REAL MADRID SU BET365.

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Il momento del Fenerbahce — Per lunghi tratti della stagione il Fenerbahce ha dato l’impressione di poter travolgere chiunque, soprattutto grazie a una struttura difensiva feroce e a una tenuta mentale quasi impeccabile. Adesso, però, il quadro è cambiato. La squadra turca arriva a questo big match nel pieno di una fase complicata, segnata da quattro sconfitte consecutive in Eurolega.

Il dato offensivo spiega bene una parte del problema: il Fener produce 82.3 punti di media, un numero non da squadra dominante, soprattutto se confrontato con le concorrenti di vertice. A tenere in piedi la stagione, fin qui, è stata soprattutto la difesa, la migliore della competizione con 80.8 punti concessi di media. Il punto è che proprio questa certezza, nelle ultime uscite, ha cominciato a incrinarsi.

L’ultimo ko contro Hapoel Tel Aviv, perso 80-95, ha lasciato più di un segnale d’allarme. La formazione di Jasikevicius è sembrata in difficoltà in quasi tutti gli aspetti del gioco, senza la consueta aggressività difensiva e con poca continuità offensiva. In questo contesto, una notizia positiva è rappresentata dal recupero di Melli e Hall, due rientri che potrebbero restituire intensità, rotazioni e maggiore equilibrio nella metà campo difensiva.

Real Madrid, talento e dubbi nel momento decisivo — Anche il Real Madrid non si presenta a Istanbul con una traiettoria perfetta, ma il suo stato di salute complessivo appare meno fragile. La squadra di Scariolo ha raccolto 7 vittorie nelle ultime 10 partite in tutte le competizioni, anche se il dato specifico di Eurolega racconta una certa discontinuità, con tre sconfitte nelle ultime cinque.

Dal punto di vista offensivo, i blancos restano superiori al Fenerbahce. Nel torneo segnano 87.9 punti di media, ma il dato più interessante è quello relativo alle ultime dieci partite, in cui il Real è salito fino a 92.1 punti di media, segnale di un attacco che continua a trovare soluzioni e ritmo. Anche dietro i madrileni mantengono un profilo importante, con 83.5 punti concessi, quarta miglior difesa. L’ultimo passaggio, però, è stato doloroso. La sconfitta contro l’Olympiacos per 88-102 ha esposto crepe difensive evidenti, con il Real incapace di contenere l’impatto di Dorsey e Vezenkov, capaci di combinare 63 punti. In una serata complicata, l’unico a salvarsi davvero è stato Lyles con 22 punti.