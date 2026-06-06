La finale femminile del Roland Garros 2026 propone una sfida che in pochi avrebbero immaginato all'inizio del torneo. Da una parte c'è Maja Chwalinska, protagonista di una delle favole sportive più belle di questa edizione; dall'altra Mirra Andreeva, giovane talento del tennis mondiale che ha confermato tutte le aspettative arrivando fino all'ultimo atto del torneo parigino.

Per la polacca si tratta della prima finale Slam della carriera, raggiunta dopo un percorso straordinario iniziato addirittura dalle qualificazioni. Anche Andreeva è alla sua prima finale Major, ma il suo arrivo fino a questo punto rappresenta la naturale conseguenza di una crescita costante che l'ha resa una delle giocatrici più temute del circuito. Per non perdere neanche uno scambio di questa avvincente finale, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il cammino di Chwalinska a Parigi è stato semplicemente sorprendente. Dopo aver superato le qualificazioni, la tennista polacca ha iniziato a eliminare avversarie sempre più quotate. Nel corso del torneo, infatti, ha sconfitto giocatrici del calibro di Maria Sakkari, Qinwen Zheng, Elise Mertens, Anna Kalinskaya e Diana Shnaider, dimostrando una crescita impressionante rispetto alle stagioni precedenti. Fino a poche settimane fa non aveva mai ottenuto successi di rilievo contro avversarie di alto livello, mentre a Parigi ha completamente cambiato il paradigma.

Anche Mirra Andreeva arriva all'appuntamento decisivo in condizioni eccellenti. La russa ha disputato una stagione sulla terra battuta di altissimo livello, raccogliendo risultati importanti e confermando il proprio status di futura protagonista del tennis mondiale. In semifinale ha superato con autorità Marta Kostyuk, interrompendone una lunga serie positiva, mentre nei turni precedenti ha lasciato pochissimo spazio alle avversarie.

Il pronostico della finale

Per quanto straordinario sia stato il percorso di Chwalinska, ipendono dalla parte di. La russa arriva alla finale conad alto livello, una stagione ricca di risultati prestigiosi e un rendimento molto convincente durante tutto il torneo. Inoltre, ha speso meno energie nel corso delle ultime settimane e sembra attraversare uno dei momenti migliori della sua giovane carriera. Quanto ai precedenti, non se ne registrano tra le due tenniste: in questa finale, in uno dei circuiti più iconici del panorama internazionale, si incontreranno per la prima volta.

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