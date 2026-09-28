La Finlandia affronta la Bielorussia martedì 29 settembre alle ore 18:00 all'Helsinki Olympic Stadium, nella seconda giornata della Nations League 2026/27. La formazione di Jacob Friis arriva alla sfida dopo il largo successo per 7-0 ottenuto sul campo di San Marino, mentre la Bielorussia di Carlos Alós ha esordito con una sconfitta per 2-0 contro l'Albania. La Finlandia è quindi a quota 3 punti nel gruppo C1, mentre la Bielorussia è ancora ferma a 0.VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La Finlandia ha iniziato la competizione nel migliore dei modi, travolgendo San Marino e mettendo in mostra soprattutto la qualità di Leo Walta, autore di una doppietta e di un assist. La Bielorussia, invece, deve reagire dopo il ko contro l'Albania e può contare su una squadra che nelle precedenti uscite aveva mostrato una buona continuità di risultati. In panchina ci sono Jacob Friis e Carlos Alós, chiamati a dare una direzione diversa alle rispettive squadre dopo la prima giornata.SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET,SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA eENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Dove vedere Finlandia-Bielorussia in TV e streaming

La sfida tra

sarà trasmessa in Italia da

, all'interno della Diretta Gol della Nations League. La partita sarà disponibile anche in streaming su

e Sky Go. Il programma ufficiale di Sky inserisce infatti Finlandia-Bielorussia tra le gare delle 18:00 di martedì 29 settembre.

Finlandia

La

ha cominciato la Nations League con un risultato particolarmente significativo, imponendosi per 7-0 a San Marino. Il protagonista della serata è stato

, autore di due gol e un assist, mentre la squadra di Jacob Friis ha trovato con continuità la via della rete.

Il successo permette ai finlandesi di presentarsi alla seconda giornata con 3 punti e con la possibilità di consolidare immediatamente la propria posizione nel gruppo C1. L'attacco può contare sull'esperienza di Joel Pohjanpalo, mentre Robin Lod rappresenta una delle alternative di maggiore qualità a centrocampo dopo il ritorno in nazionale.

Bielorussia

La

arriva invece a Helsinki dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Albania. Il risultato ha interrotto una serie di risultati positivi costruita dalla squadra di Carlos Alós nelle precedenti amichevoli, durante le quali erano arrivati successi contro Cipro, Armenia e Siria e un pareggio contro il Burkina Faso.

La nazionale bielorussa dovrà quindi cercare una reazione immediata per non perdere ulteriore terreno. La squadra può contare sulla qualità di Valeri Gromyko e sulla presenza offensiva di Ruslan Myalkovskiy, mentre in mezzo al campo l'esperienza di Evgeni Yablonskiy può essere importante per provare a limitare il possesso finlandese.

Le chiavi della partita

La sfida mette di fronte una

e una Bielorussia chiamata a reagire dopo il ko dell'esordio. I padroni di casa possono provare a imporre ritmo e possesso, sfruttando la qualità di Walta tra le linee e la presenza di Pohjanpalo in area.

Per la Bielorussia sarà fondamentale migliorare la gestione della fase difensiva rispetto alla gara contro l'Albania. Le ripartenze possono invece rappresentare l'arma principale per sorprendere una Finlandia che potrebbe essere portata ad alzare molto il proprio baricentro.

Finlandia-Bielorussia: data, orario e canali

Partita: Finlandia-Bielorussia

Competizione: Nations League 2026/27

Giornata: 2ª giornata, Gruppo C1

Data: martedì 29 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Helsinki Olympic Stadium, Helsinki

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Diretta Gol

Diretta streaming ufficiale: NOW, Sky Go

Telecronaca: Diretta Gol Sky Sport

La gara è in programma all'Helsinki Olympic Stadium, con calcio d'inizio alle 18:00.

Le probabili formazioni

La

dovrebbe confermare un 4-3-3, con Hrádecký in porta e Pohjanpalo come riferimento centrale dell'attacco. Walta è candidato a partire in mezzo al campo dopo la grande prestazione contro San Marino, mentre Håkans e Skyttä possono completare il reparto offensivo.

La Bielorussia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1, affidandosi a Myalkovskiy come riferimento avanzato. Alle sue spalle possono agire Shumanskiy, Ebong Ngome e Gromyko, con Yablonskiy e Kozlov davanti alla linea difensiva.

Finlandia (4-3-3): Hrádecký; Jansson, Koski, Miettinen, Mahuta; Markhiev, Suhonen, Walta; Håkans, Pohjanpalo, Skyttä.

Bielorussia (4-2-3-1): Pavlyuchenko; Malkevich, Volkov, Parkhomenko, Shevchenko; Yablonskiy, Kozlov; Shumanskiy, Ebong Ngome, Gromyko; Myalkovskiy.