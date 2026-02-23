Fiorentina-Pisa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 18:30 di lunedì 23 febbraio allo stadio Artemio Franchi

Filippo Montoli 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 09:25)

Il primo dei due posticipi della Serie A è il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. La gara è valida per la ventiseiesima giornata di campionato ed è in programma alle ore 18:30 allo stadio Artemio Franchi. La partita è fondamentale per entrambe le squadre. La Viola vuole avvicinare la zona salvezza, mentre i nerazzurri rischiano di sprofondare ancora di più in caso di sconfitta. Ecco dove vedere Fiorentina-Pisa in diretta tv e streaming.

Fiorentina-Pisa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e in programma lunedì 23 febbraio alle ore 18:30 è visibile in diretta esclusiva su Dazn. Durante la gara sarà attiva la FanZone, con la quale è possibile commentare in tempo reale le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca è affidata ad Alberto Santi e ad Alessandro Budel.

Lo stato di forma delle due squadre — La Fiorentina arriva al derby con l’animo e la testa giusti dopo le vittorie importanti su Como (1-2) in campionato e Jagellonia (0-3) nei playoff di Conference League. Importanti anche perché hanno messo fine a una striscia di quattro partite consecutive senza vittoria. Le più recenti, tra queste, sono la sconfitta con il Napoli (2-1) e il pareggio con il Torino (2-2).

Per il Pisa non sembra esserci uscita dal periodo più nero di tutto questo campionato. La squadra appena rilevata da Hiljemark non vince dal 7 novembre. Nelle ultime cinque partite ha raccolto due pareggi (1-1 con l’Atalanta e 0-0 con il Verona) e tre sconfitte (6-2 con l’Inter, 1-3 con il Sassuolo e 1-2 con il Milan).

Le probabili formazioni — Per Vanoli, oltre allo squalificato Mandragora, sono fuori dai disponibili Lamptey, Sabiri e Rugani. Per Hiljemark, invece, non faranno parte della gara Scuffet, Vural e Denoon. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.