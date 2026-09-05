La Fiorentina arriva al terzo appuntamento di campionato con già parecchio da farsi perdonare. Il doppio ko contro Roma (4-0) e Frosinone (0-3) ha restituito una Viola ancora lontana dall'idea di squadra che Fabio Grosso vuole costruire, anche perché il mercato ha rivoluzionato profondamente la rosa. Tanti volti nuovi, da Dragusin a Jimenez, da Mastantuono a Pellegrino, fino a Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, con la cessione di Moise Kean al Como arrivata proprio nelle ultime ore: trovare equilibrio e amalgama sarà uno dei compiti principali del tecnico. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Dall'altra parte c'è un Torino che ha iniziato con due sconfitte, contro Milan (0-2) e Sassuolo (2-1), prima di incassare anche l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza. La società ha dovuto correre ai ripari nelle battute finali del mercato, consegnando ad Ignazio Abate gli ultimi rinforzi: Perri, Belghali, Patterson e Ricardo Rodriguez in difesa, oltre a Mandragora, proveniente proprio dalla Fiorentina, e Bragança a centrocampo. Per entrambe, dopo tre partite ufficiali senza una vittoria, l'occasione per cambiare finalmente passo. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Fiorentina-Torino in TV e streaming

Fiorentina-Torino si gioca sabato 5 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Dazn, Dazn 1 (canale Sky 214). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn.

Fabio Grosso, allenatore Fiorentina (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Qui Fiorentina

Qui Torino

Laarriva alla sfida del Franchi con una classifica ancora ferma a zero punti e soprattutto con il peso di due sconfitte che hanno lasciato più di un dubbio sul nuovo corso di. Dopo il pesante 0-4 incassato all'Olimpico contro la, la formazione viola è infatti caduta anche in casa contro il, neopromosso, con un netto 0-3 proprio nel giorno del centenario del club. Un avvio ben lontano dalle aspettative, aggravato da una produzione offensiva che nelle ultime quattro uscite ha superato una volta soltanto la soglia del gol, nel 4-1 rifilato alin Coppa Italia. Contro il, dunque, servirà una risposta soprattutto sul piano della personalità e della concretezza:sono chiamati a dare maggiore incisività a una squadra che fin qui ha faticato sia a creare continuità davanti sia a proteggere la propria porta.Anche ilsi presenta al Franchi senza punti, ma il percorso dei granata racconta una situazione leggermente diversa. La squadra diha perso entrambe le prime due gare di campionato con lo stesso risultato, 1-2, prima in casa contro ile poi sul campo del. In entrambi i casi, però, ilè riuscito a trovare la via del gol, confermando una certa continuità offensiva che si era già manifestata nelle uscite precedenti: tra amichevoli, Coppa Italia e campionato, i granata avevano infatti segnato in sei partite consecutive prima dello 0-1 contro ilin Coppa Italia, gara nella qualeaveva comunque cambiato diversi uomini. A Firenze dovrà quindi essere ritrovata la precisione negli ultimi metri, conchiamati a sfruttare una difesa viola che non mantiene la porta inviolata dall'1-0 alin amichevole.

Ignazio Abate, allenatore Torino (Foto di Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Fiorentina-Torino, probabili formazioni

: de Gea; Jiménez, Drăgusin, Viery, Valdepeñas; Ndour, Oulai, Atta; Njie, Mastantuono; Pellegrino.: Fabio Grosso

TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Adams; Simeone. Allenatore: Ignazio Abate

Le chiavi di Fiorentina-Torino

Fiorentina-Torino: data, orario e canali

Partita: Fiorentina-Torino

Competizione: Serie A 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Sabato 5 settembre 2026

Sabato 5 settembre Orario: 15:00

Stadio: Stadio Artemio Franchi di Firenze

Diretta TV: Dazn

Diretta streaming ufficiale: Dazn

Il primo tema della partita sarà inevitabilmente la capacità delladi reagire dopo due ko pesanti e, soprattutto, di evitare che la necessità di vincere si trasformi in frenesia. I viola dovranno trovare un equilibrio tra il bisogno di attaccare e quello di non concedere campo a unche finora ha dimostrato di saper colpire con regolarità. Proprio la tenuta delle due retroguardie può diventare decisiva: laha incassato sette reti nelle prime due giornate e non sembra ancora aver trovato le giuste distanze, mentre i granata hanno sempre subito due gol nelle sconfitte contro. Da una parte, quindi,dovrà chiedere maggiore solidità senza impoverire la manovra; dall'altra,può puntare sulle transizioni e sulla presenza offensiva di