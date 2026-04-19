Flamengo-Bahia Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

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Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 08:32)

Sfida di cartello al Maracanà dove il Flamengo ospita il Bahia, nel match valido per il 12° turno del Brasileirao. Entrambe le squadre sono appaiate al 2° posto a quota 20 insieme a Fluminense e San Paolo e proveranno a portare a casa l'intera posta in palio per staccare i rispettivi avversari in classifica. Guarda ora Flamengo-Bahia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Flamengo — Il Flamengo arriva a questa partita con un rendimento complessivamente positivo, ma non completamente lineare. Dalle ultime dieci gare ha ottenuto 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Di recente ha sconfitto il Fluminense 2-1 in trasferta e ha battuto 4-1 l'Independiente Medellin in Copa Libertadores.

Qui Bahia — Ruolino di marcia simile per il Bahia (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) che ha vinto 3-0 contro l’Athletico Paranaense e 2-1 col Mirassol, ma ha anche mostrato qualche fragilità fuori casa, come il pesante 4-1 subito contro il Remo.

Flamengo-Bahia, probabili formazioni — Flamengo (4-2-3-1): Rossi, Varela, Ortiz, Pereira, Ayrton, Araújo, Paquetá, Plata, de Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro.

Bahia (4-3-3): Vieira, Nicolás Acevedo, Duarte, Mingo, Juba, Everton Ribeiro, Alexandre, Lucas, Olivera, Everaldo, Pulga.