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Vincenzo Bellino
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Flamengo-Cusco, probabili formazioni

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; E. Royal; Oritz; Pereira; Lucas; Pulgar; Jorginho; Araujo; Carrascal; Henrique; Pedro. Allenatore: Leonardo Jardim

Cusco (4-1-4-1): Diaz; Zevallos; Fuentes; Choi; Bolivar; Valenzuela; Colitto; Colman; Soto; Manzaneda; Tevez. Allenatore: Alejandro Orfila

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