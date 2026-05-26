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Flamengo-Cusco, probabili formazioniFlamengo (4-2-3-1): Rossi; E. Royal; Oritz; Pereira; Lucas; Pulgar; Jorginho; Araujo; Carrascal; Henrique; Pedro. Allenatore: Leonardo Jardim
Cusco (4-1-4-1): Diaz; Zevallos; Fuentes; Choi; Bolivar; Valenzuela; Colitto; Colman; Soto; Manzaneda; Tevez. Allenatore: Alejandro Orfila
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