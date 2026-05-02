Il big match tra Flamengo e Vasco da Gama è in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Maracanã, per la 14ª giornata della Campeonato Brasileiro Série A. Una sfida molto attesa, con i rossoneri attualmente secondi in classifica e il Vasco fermo a metà graduatoria.

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Il momento delle due squadre

Il Flamengo arriva a questo appuntamento in uno stato di forma eccezionale: cinque vittorie consecutive e un attacco in grande fiducia, come dimostra il netto 4-0 rifilato all’Atlético Mineiro nell’ultima uscita. La squadra guidata da Leonardo Jardim ha trovato un equilibrio quasi perfetto, con 24 gol segnati e appena 10 subiti. Inoltre, tra le mura amiche il rendimento è impeccabile: imbattuto al Maracanã, dove ha collezionato quattro vittorie e un pareggio.

Situazione più complicata per il Vasco da Gama, allenato da Matheus Curopos. I bianconeri hanno raccolto 16 punti finora, con un bilancio di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte, mostrando però diverse difficoltà soprattutto lontano da casa, dove non hanno ancora vinto. L’ultimo stop, lo 0-1 contro il Corinthians, ha confermato i limiti offensivi della squadra, ferma a 18 gol segnati, mentre la difesa ha già incassato 19 reti.

Numeri che raccontano di una sfida sulla carta sbilanciata, con un Flamengo lanciatissimo e un Vasco chiamato a una prova di carattere per provare a invertire la tendenza.

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