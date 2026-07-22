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La UEFA Conference League propone la gara d'andata del secondo turno preliminare tra Flora Tallinn-The New Saints, in programma giovedì 23 luglio alle ore 18:00. La formazione estone ospita il club gallese nel primo atto di un doppio confronto che mette in palio l'accesso al terzo turno preliminare della competizione. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida dopo l'eliminazione nei preliminari di Champions League e cercano il riscatto nel nuovo percorso europeo.

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Il Flora Tallinn vuole sfruttare il fattore campo

Il

punta a ripartire immediatamente dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions League. Davanti al proprio pubblico, la formazione estone cercherà di ottenere un risultato positivo per presentarsi con un vantaggio alla sfida di ritorno in Galles.

La squadra di casa farà affidamento sulla propria organizzazione tattica e sull'esperienza maturata nelle competizioni UEFA, cercando di limitare gli spazi concessi agli avversari e di sfruttare le occasioni offensive.

The New Saints cerca un risultato importante in trasferta

I

arrivano a Tallinn con l'obiettivo di riprendere il cammino europeo dopo il passaggio dalla Champions League alla Conference League. Il club gallese ha ormai una consolidata esperienza nei preliminari UEFA e proverà a conquistare un risultato utile lontano da casa per giocarsi la qualificazione davanti ai propri tifosi nel ritorno.

Gli ospiti cercheranno di disputare una gara equilibrata, puntando sulla compattezza difensiva e sulla capacità di colpire in ripartenza nei momenti decisivi.

Il momento delle due squadre

Il

vuole sfruttare il fattore campo per indirizzare il doppio confronto e continuare il proprio percorso europeo. Una vittoria nella gara d'andata rappresenterebbe un passo importante verso il terzo turno preliminare.

I The New Saints, invece, sanno di avere le qualità per mettere in difficoltà gli estoni e proveranno a ottenere un risultato positivo in trasferta, così da affrontare il ritorno con concrete possibilità di qualificazione.

Le probabili formazioni di Flora Tallinn-The New Saints

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida che si preannuncia equilibrata e ricca di intensità.

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