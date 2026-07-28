Il Brasileirão 2026 propone la sfida valida per la parte alta della classifica tra Fluminense-Bahia, in programma nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 02:30 italiane. Al Maracanã si affrontano due squadre protagoniste di un buon avvio di stagione: il Fluminense è quarto con 32 punti, mentre il Bahia occupa il sesto posto a quota 30. Soltanto due lunghezze separano le formazioni, rendendo il confronto particolarmente importante nella corsa alle prime posizioni.

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Il Fluminense vuole consolidare il quarto posto

Il

arriva alla sfida con l'obiettivo di difendere la propria posizione nelle zone nobili del Brasileirão. La formazione carioca ha raccolto 32 punti e davanti al proprio pubblico vuole conquistare un successo che le permetterebbe di aumentare il distacco proprio dal Bahia e restare agganciata alla lotta per il vertice.

La squadra di casa punterà sulla qualità tecnica e sull'esperienza dei propri giocatori per cercare di imporre il proprio ritmo al Maracanã e mettere pressione alla difesa avversaria.

Il Bahia cerca il sorpasso in classifica

Il

arriva a Rio de Janeiro con l'ambizione di compiere il sorpasso ai danni del Fluminense. Con 30 punti in classifica, la formazione ospite è pienamente in corsa per un piazzamento europeo e vuole confermare il proprio ottimo rendimento stagionale.

Gli ospiti proveranno a disputare una gara equilibrata, sfruttando organizzazione tattica e intensità per strappare un risultato positivo su un campo difficile come il Maracanã.

Il momento delle due squadre

Il

ha l'opportunità di consolidare il quarto posto e dare continuità al proprio percorso in campionato. Una vittoria permetterebbe ai padroni di casa di allungare su una diretta concorrente e aumentare la fiducia in vista dei prossimi impegni.

Il Bahia, invece, vede nella trasferta contro il Fluminense una grande occasione per avvicinarsi alle prime posizioni. Un successo esterno avrebbe un valore doppio, sia per la classifica sia per il morale della squadra.

Le probabili formazioni di Fluminense-Bahia

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per una sfida di alta classifica del Brasileirão.

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