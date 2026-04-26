La 13ª giornata del Brasileirão Série A mette di fronte allo Maracanã due squadre con un divario netto in classifica e rendimento: il Fluminense è 3° con 23 punti, a pari merito con il Flamengo e a -6 dal Palmeiras capolista, mentre la Chapecoense occupa l’ultimo posto con 8 punti, insieme al Remo.

Anche il rendimento casalingo e in trasferta rafforza questo divario: il Fluminense ha ottenuto 15 punti in 6 partite interne (5 vittorie e 1 sconfitta, 11 gol fatti e 6 subiti), mentre la Chapecoense ha raccolto solo 1 punto in 4 gare fuori casa, segnando 1 gol e subendone 7. Guarda ora Fluminense-Chapecoense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Fluminense-Chapecoense: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv

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Qui Fluminense

Santos

Copa do Brasil

Qui Chapecoense

Athletico Paranaense

Botafogo

Ilarriva alla sfida dopo una sequenza recente definita da tre risultati: la sconfitta per 2-1 nel derby contro il Flamengo, il successo per 3-2 in trasferta contro ilin campionato e lo 0-0 nell’andata del quinto turno dicontro l’Operário-PR. In campionato, quindi, ha reagito immediatamente all’ultimo ko vincendo nella giornata successiva.Lasi presenta invece con due sconfitte consecutive in campionato: 2-0 in trasferta contro l’e 4-1 in casa contro il. Il bilancio stagionale è di una sola vittoria, cinque pareggi e cinque sconfitte, con difficoltà evidenti soprattutto lontano da casa, dove la produzione offensiva e i risultati restano molto limitati.

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Fluminense-Chapecoense, probabili formazioni

: Fabio; S. Xavier, Jemmes, Freytes, Arana; Martinelli, Hércules, Savarino; Canobbio, John Kennedy, Serna.: Luis Zubeldia

Chapecoense (3-4-1-2): Anderson; Caetano, Thyere, Doma; Vinicius, Camilo, Meritao, Pacheco; Carlos; Mauricio Garcez, Marcinho. Allenatore: Fabio Matias

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