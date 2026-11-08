La distanza è di appena tre punti, abbastanza per dare al derby un peso immediato sulla classifica. Foggia-Barletta si gioca lunedì 9 novembre 2026 alle 20:30, allo stadio Pino Zaccheria, nella tredicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA FOGGIA-BARLETTA IN STREAMING SU BET365.

I rossoneri vogliono sfruttare il campo di casa per allungare sui rivali e avvicinarsi alle posizioni migliori. I biancorossi hanno invece l’occasione di raggiungerli a quota quindici, cercando un successo che renderebbe meno complicata la propria situazione. Entrambe arrivano da un pareggio, ma attraverso partite molto diverse: quattro gol a Casarano per il Foggia, nessuno nel confronto tra Barletta e Monopoli. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE FOGGIA-BARLETTA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Il derby si vede anche senza abbonamento

, alnelle aree raggiunte dal segnale dell’emittente. Chi riceve il canale potrà quindi assistere alla partita senza sottoscrivere un abbonamento. Per gli abbonati è prevista anche la diretta su, con la possibilità di seguire integralmente il confronto dello Zaccheria attraverso un’offerta che comprenda la competizione. Le diverse opzioni televisive consentono di scegliere come assistere al derby, mantenendo come riferimento il fischio d’inizio delle

La diretta streaming di Foggia-Barletta sarà disponibile su NOW, con un’offerta attiva che includa la Serie C. Il servizio permette di guardare la gara attraverso il sito oppure tramite l’applicazione sui dispositivi compatibili, comprese smart TV, smartphone e tablet. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go, accedendo con il proprio account da computer e dispositivi mobili supportati. La disponibilità in chiaro sul digitale terrestre riguarda invece la trasmissione televisiva di Antenna Sud. Per la visione online, le opzioni indicate sono NOW e Sky Go, secondo le condizioni del rispettivo abbonamento.

Per aprire la diretta:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Foggia-Barletta tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Orario e informazioni essenziali di Foggia-Barletta

Partita: Foggia-Barletta.

Foggia-Barletta. Competizione: Serie C, Girone C, tredicesima giornata.

Serie C, Girone C, tredicesima giornata. Data: lunedì 9 novembre 2026.

lunedì 9 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 20:30.

ore 20:30. Stadio: Pino Zaccheria di Foggia.

Pino Zaccheria di Foggia. Diretta TV: Sky Sport Arena e Sky Sport 252.

Sky Sport Arena e Sky Sport 252. Diretta in chiaro: Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre.

Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Streaming: NOW e Sky Go.

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Il Foggia riparte dalla reazione di Casarano

La squadra dioccupa il tredicesimo posto con, frutto di quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. Ledescrivono un percorso nel quale l’equilibrio resta da consolidare. Il, recuperato nel finale grazie a Luciani, ha permesso ai rossoneri di evitare una sconfitta e aggiungere un punto alla classifica. Allo Zaccheria servirà però una prova più continua, capace di valorizzare il potenziale offensivo senza lasciare agli avversari troppe occasioni per colpire.

Auteri deve fare i conti con quattro indisponibili: Di Pasquale, Berra, Bigonzoni e Demeter. Assenze che limitano alcune possibilità di scelta e rendono importante il contributo dei giocatori disponibili anche durante la partita. Il tridente resta il riferimento del sistema rossonero. Intorno alla punta centrale, gli attaccanti esterni dovranno garantire profondità e collegamenti con il centrocampo, evitando che il reparto avanzato rimanga isolato.

Il Barletta cerca un risultato che cambi il passo

I biancorossi si presentano con, al diciassettesimo posto. Il bilancio comprende, con tredici gol realizzati e sedici incassati. Loha consentito di muovere la classifica mantenendo la porta inviolata. I sei pareggi stagionali mostrano però quanto sia diventato necessario trasformare almeno una parte degli incontri equilibrati in vittorie.

La trasferta di Foggia offre un’occasione concreta anche sul piano della graduatoria: vincendo, il Barletta raggiungerebbe gli avversari. Per riuscirci dovrà accompagnare la solidità difensiva con maggiore efficacia negli ultimi metri. Massimo Paci deve rinunciare a Partipilo, mentre può contare sulle altre soluzioni indicate per comporre il proprio undici. Ferrante è il candidato a guidare l’attacco, sostenuto da una linea di tre giocatori chiamati a creare occasioni e partecipare alla fase di non possesso.

La chiave tattica: il lavoro intorno alle punte

Le probabili formazioni di Foggia-Barletta

Il confronto tra ilpotrebbe creare situazioni interessanti sulle fasce. Gli esterni rossoneri dovranno scegliere quando avanzare e quando proteggere la propria linea difensiva, soprattutto contro le combinazioni tra terzini e trequartisti avversari. Per ilsarà importante muovere la difesa biancorossa attraverso gli attacchi di Petito e Oviszach ai lati di Ravasio. Se il Barletta riuscisse a chiudere gli spazi centrali, i padroni di casa potrebbero dover cercare maggiore ampiezza prima di servire la punta. Gli ospiti avranno invece bisogno di accompagnare. Il lavoro di Da Silva tra le linee potrebbe aiutare a collegare centrocampo e attacco, mentre Piarulli e Franco dovranno garantire copertura quando la squadra perderà palla., con Saro in porta e Todisco, Seck e Azarovs nel terzetto arretrato. A centrocampo sono attesi Zuccon, Gallo, Haoudi e Smeraldi. Davanti, Petito e Oviszach possono affiancare Ravasio; Parisy e Touré rappresentano alternative dall’inizio, mentre Luciani offre un’altra soluzione offensiva.

Paci va verso il 4-2-3-1, con Figliola tra i pali e la linea difensiva composta da Vona, Manetta, Bizzotto e Tito. Piarulli e Franco sono candidati in mediana, con Malfitano, Da Silva e Laringe alle spalle di Ferrante. Coccia può trovare spazio in difesa, Ongaro resta un’alternativa per l’attacco.

FOGGIA (3-4-3): Saro; Todisco, Seck, Azarovs; Zuccon, Gallo, Haoudi, Smeraldi; Petito, Ravasio, Oviszach. Allenatore: Gaetano Auteri.

BARLETTA (4-2-3-1): Figliola; Vona, Manetta, Bizzotto, Tito; Piarulli, Franco; Malfitano, Da Silva, Laringe; Ferrante. Allenatore: Massimo Paci.