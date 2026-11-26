Il primo compito di Emanuele Troise è restituire fiducia a una squadra che ha perso le ultime tre partite. Foggia-Casertana, in programma venerdì 27 novembre 2026 alle 20:30 allo stadio Pino Zaccheria, segna il debutto del nuovo allenatore rossonero nella sedicesima giornata del Girone C di Serie C. GUARDA FOGGIA-CASERTANA IN STREAMING SU BET365.

La sostituzione di Auteri cambia il contesto della vigilia, ma non riduce il bisogno di punti dei padroni di casa. La Casertana arriva invece per riprendere la corsa dopo due incontri senza vittorie, con una novità obbligata a bordo campo: al posto dello squalificato Roberto Stellone ci sarà il vice Jacopo Sala. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE FOGGIA-CASERTANA IN STREAMING SU VINCITÙ.

Foggia-Casertana in TV: due canali per la partita dello Zaccheria

, consentendo agli abbonati di seguire integralmente l’anticipo. Nella stessa fascia oraria si giocherà anche Cavese-Scafatese, collocata su un canale differente. L’accesso alla trasmissione richiede un’offerta Sky che comprenda la Serie C. Per chi utilizza il decoder, sarà sufficiente raggiungere uno dei due canali previsti dalla programmazione. La visione via internet sarà disponibile attraverso, e, per gli abbonati Sky abilitati. NOW permette di guardare il match anche sulle smart TV compatibili; Sky Go offre l’accesso da computer, smartphone e tablet supportati.

Per collegarsi allo streaming:

Individuare la piattaforma; Entrare nel proprio profilo oppure creare un nuovo account; Raggiungere l’area riservata alle dirette; Scegliere il calcio e il campionato di Serie C; Trovare Foggia-Casertana nel programma di venerdì 27 novembre; Controllare i requisiti necessari per seguire la partita.

Orario e informazioni di Foggia-Casertana

Partita: Foggia-Casertana.

Foggia-Casertana. Competizione: Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata.

Serie C 2026/27, Girone C, sedicesima giornata. Data: venerdì 27 novembre 2026.

venerdì 27 novembre 2026. Calcio d’inizio: ore 20:30.

ore 20:30. Stadio: Pino Zaccheria, Foggia.

Pino Zaccheria, Foggia. Diretta TV: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Streaming: NOW e Sky Go.

NOW e Sky Go. Arbitro: Fabrizio Ramondino, sezione di Palermo.

Il momento del Foggia

La sconfitta sul campo dellaha prolungato un periodo difficile, portando alla conclusione dell’esperienza di Gaetano Auteri. La società ha affidato la squadra a, legato al club fino al termine della stagione. Il nuovo tecnico deve intervenire in tempi stretti. L’obiettivo immediato è interrompere la sequenza di risultati negativi, ritrovando equilibrio e una maggiore capacità di reagire agli episodi della partita.

Il ritorno allo Zaccheria offre l’occasione di muovere la classifica, ma richiederà una prestazione ordinata. Il Foggia dovrà accompagnare meglio le azioni offensive senza esporsi alle ripartenze, evitando che la ricerca della vittoria aumenti le distanze tra centrocampo e difesa. A complicare le scelte c’è l’assenza per squalifica di Gallo.

Il momento della Casertana

Il pareggio recuperato nel finale contro laha permesso ai campani di evitare un’altra sconfitta, senza però restituire il successo che cercavano. La trasferta di Foggia diventa quindi un passaggio utile per consolidare il piazzamento nella zona playoff. La squadra dovrà affrontarlo senza Stellone in panchina., che guiderà il gruppo durante la gara, ha richiamato l’importanza dell’atteggiamento e della capacità di adattarsi alle diverse situazioni.

Il cambio di allenatore degli avversari aggiunge un elemento di incertezza: la Casertana dovrà leggere rapidamente le intenzioni del nuovo Foggia, senza affidarsi soltanto a quanto visto nelle settimane precedenti. Tra i convocati manca Girelli, fermato da un infortunio.

Probabili formazioni: Troise può partire dalla difesa a quattro

Ilpotrebbe presentarsi con il. Davanti a Saro sono candidati Todisco, Berra, Seck e Smeraldi, mentre Zuccon e Haoudi possono comporre la coppia centrale. Del Sole e Petito dovrebbero accompagnare Panico alle spalle di Ravasio. Restano alternative Azarovs in difesa, Oviszach sulla trequarti e Touré sulle corsie.

La Casertana valuta un 4-4-2, con De Lucia protetto da Martino, Kontek, Caporale e Favale. Oukhadda e Vezzoni possono occupare le fasce, lasciando a Mehic e Di Tacchio il lavoro centrale. In attacco si candidano Manconi e Castelli; Rocchi rappresenta un’opzione per modificare il reparto arretrato.

Foggia (4-2-3-1): Saro; Todisco, Berra, Seck, Smeraldi; Zuccon, Haoudi; Del Sole, Panico, Petito; Ravasio. Allenatore: Emanuele Troise.

Casertana (4-4-2): De Lucia; Martino, Kontek, Caporale, Favale; Oukhadda, Mehic, Di Tacchio, Vezzoni; Manconi, Castelli. Allenatore: Roberto Stellone; in panchina Jacopo Sala.