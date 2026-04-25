La partita tra Foggia Calcio e US Salernitana 1919, in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00, si presenta come una sfida importante nel contesto della Serie C, Girone C, con obiettivi stagionali molto diversi per le due squadre. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI FOGGIA-SALERNITANA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Foggia vive una stagione complicata e si trova attualmente al diciottesimo posto in classifica con 27 punti, frutto di 6 vittorie, 9 pareggi e 22 sconfitte, con una differenza reti di -30. La formazione allenata da Enrico Barilari ha mostrato un rendimento piuttosto discontinuo, soprattutto nelle gare casalinghe, dove ha raccolto 5 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte, evidenziando alcune difficoltà nel mantenere continuità di risultati.

Dall’altro lato, la Salernitana occupa una posizione decisamente più solida, essendo quarta con 66 punti. Il percorso stagionale dei granata è stato costruito su 19 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, con 47 gol segnati e 41 subiti. La squadra guidata da Giuseppe Raffaele ha dimostrato buona affidabilità anche lontano da casa, dove ha ottenuto 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, confermando un rendimento esterno di buon livello.

L’ultimo precedente tra le due squadre ha visto la Salernitana imporsi per 2-1 tra le mura amiche, risultato che conferma una certa superiorità recente dei campani nei confronti diretti.

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