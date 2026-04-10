Foggia-Siracusa: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

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Foggia-Siracusa, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Scontro da dentro o fuori allo Zaccheria. Il Foggia ospita il Siracusa fanalino di coda: siciliani obbligati a vincere per provare a schiodarsi dall'ultima posizione in classifica e regalarsi qualche speranza di permanenza in Serie C; discorso analogo per i padroni di casa che devono dimezzare il distacco dal Giugliano per tentare di guadagnarsi quantomeno i play-out. Guarda ora Foggia-Siracusa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Foggia-Siracusa: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

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    Foggia-Siracusa, probabili formazioni

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    Foggia (3-4-3): Perucchini; Staver, Minelli, Biasiol; Buttaro, Menegazzo, Romeo, Dimarco; D’Amico, Tommasini, Nocerino. Allenatore: Michele Pazienza

    Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Pacciardi, Marafini, Cancellieri; Gudelevicius, Riccardi; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Marco Turati

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