Scontro da dentro o fuori allo Zaccheria. Il Foggia ospita il Siracusa fanalino di coda: siciliani obbligati a vincere per provare a schiodarsi dall'ultima posizione in classifica e regalarsi qualche speranza di permanenza in Serie C; discorso analogo per i padroni di casa che devono dimezzare il distacco dal Giugliano per tentare di guadagnarsi quantomeno i play-out. Guarda ora Foggia-Siracusa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
Diretta Tv e Streaming Gratis
Foggia-Siracusa: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis
Foggia-Siracusa: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv—
FOGGIA SIRACUSA SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Foggia e Siracusa in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Come accedere allo streaming:—
Foggia-Siracusa, probabili formazioni—
Foggia (3-4-3): Perucchini; Staver, Minelli, Biasiol; Buttaro, Menegazzo, Romeo, Dimarco; D’Amico, Tommasini, Nocerino. Allenatore: Michele Pazienza
Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Pacciardi, Marafini, Cancellieri; Gudelevicius, Riccardi; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Marco Turati
© RIPRODUZIONE RISERVATA