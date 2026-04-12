Foggia-Siracusa Streaming Gratis e Diretta TV: dove seguire LIVE la Serie C

Foggia-Siracusa è una partita che può pesare tantissimo nella corsa salvezza, ma che potrebbe anche non bastare a garantire la permanenza in Serie C. Per gli ospiti è quasi un'ultima chance, i padroni di casa devono vincere e cercare poi di confermarsi nelle ultime due giornate per assicurarsi la partecipazione ai play-out. Guarda ora Foggia-Siracusa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Foggia—
Il Foggia si presenta a questo appuntamento con la necessità di non sbagliare. I rossoneri devono ridurre il distacco dal Giugliano per continuare a sperare di agganciare almeno la zona play-out. Il margine di errore è ormai minimo e servirà una prestazione concreta, soprattutto davanti al proprio pubblico.
Qui Siracusa—
Dall’altra parte il Siracusa arriva allo scontro diretto da ultima della classe. I siciliani sono costretti a vincere per provare a lasciare il fondo della classifica e riaccendere le speranze di permanenza in Serie C, in una situazione ormai diventata estremamente complicata, anche per via della penalizzazione di 11 punti in classifica.
Foggia-Siracusa, probabili formazioni—
Foggia (3-4-3): Perucchini; Staver, Minelli, Biasiol; Buttaro, Menegazzo, Romeo, Dimarco; D’Amico, Tommasini, Nocerino. Allenatore: Michele Pazienza
Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Zanini, Pacciardi, Marafini, Cancellieri; Gudelevicius, Riccardi; Di Paolo, Frisenna, Valente; Arditi. Allenatore: Marco Turati
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