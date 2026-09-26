Lo Zaccheria è pronto a ospitare una sfida tra due squadre che arrivano alla settima giornata con umori opposti. Da una parte c’è il Foggia, chiamato a interrompere una striscia negativa che dura dalla prima giornata; dall’altra il Sorrento, capolista del girone C con 15 punti e protagonista di un avvio di campionato di alto livello. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I rossoneri hanno bisogno di una risposta dopo le difficoltà delle ultime settimane, mentre i campani arrivano alla sfida ancora in vetta nonostante il primo ko stagionale, arrivato nell’ultimo turno contro il Bari. Al Foggia servirà una prestazione solida per sfruttare il fattore campo e provare a cambiare la propria classifica. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Foggia-Sorrento in Diretta TV e in Streaming

Foggia-Sorrento si gioca domenica 27 ottobre alle ore 20:30 allo Stadio Pino Zaccheria di Foggia ed è valida per il settimo della Serie C 2026/27 (Girone C). La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sul canale 251 di Sky Sport, ma anche in streaming tramite l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone

Qui Foggia

Qui Sorrento

Ilha raccolto, quello ottenuto all’esordio sul campo del Crotone. Da allora sono arrivati il pareggio contro la Salernitana e le sconfitte con Audace Cerignola, Monopoli e Inter U23, intervallate dallo 0-0 contro il Savoia. L’ultimo risultato è stato il, che ha allungato il momento complicato dei rossoneri.

Il Sorrento si presenta allo Zaccheria da capolista con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta. Il ko contro il Bari ha interrotto una striscia di cinque successi consecutivi, ma non ha modificato la posizione in vetta alla classifica. La squadra campana ha inoltre iniziato il campionato mostrando grande efficacia lontano da casa.

Nelle prime tre trasferte disputate, infatti, il Sorrento ha sempre conquistato i tre punti. Un dato che rende ancora più complicato il compito del Foggia.

Foggia-Sorrento, probabili formazioni

Saro; Todisco, Berra, Di Pasquale, Maestrelli; Zuccon, Gallo, Haoudi; Petito, Ravasio, Tourè.. Auteri

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Viscardi, Cargnelutti, Loreto; Paglino, Cuccurullo, Capezzi, Potenza, Crecco; Starita, Bolzan. All. Maiuri

Foggia-Sorrento: data, orario e canali