La nuova stagione di Serie C, Girone A prende il via con una sfida interessante tra US Folgore Caratese e Dolomiti Bellunesi. Le due squadre si affrontano lunedì 24 agosto 2026 alle ore 21:00, con l'obiettivo comune di iniziare il campionato nel migliore dei modi. Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e Vincitù e può essere seguita in streaming secondo le condizioni previste dai rispettivi operatori. VEDI CARATESE-DOLOMITI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d’inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Valencia-Celta Vigo. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d’inizio.

Dove vedere Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e streaming

sarà disponibile innei palinsesti di. Il calcio d'inizio è fissato per lunedìe la partita potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dai singoli operatori.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio tra gli appuntamenti della giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Folgore-Dolomiti

La partita risulta disponibile anche attraverso Vincitù. Prima del calcio d’inizio è consigliabile controllare nuovamente la presenza dell’evento e le condizioni richieste dalla piattaforma.

Goldbet e Lottomatica permettono invece di consultare le altre dirette sportive e le partite presenti nei rispettivi palinsesti:

Prima del calcio d'inizio è consigliabile verificare il palinsesto ufficiale per conoscere le modalità di visione disponibili, gli eventuali requisiti di accesso e la piattaforma sulla quale sarà possibile seguire la partita.

Come accedere allo streaming di Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi

Per cercare Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi tra le partite di lunedì 24 agosto; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà lunedì 24 agosto 2026 e il calcio d'inizio è fissato alle 21:00.

Partita: Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi

Folgore Caratese-Dolomiti Bellunesi Competizione: Serie C

Serie C Data: lunedì 24 agosto 2026

lunedì 24 agosto 2026 Orario: 21:00

21:00 Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per entrambe le squadre si tratta del primo appuntamento della stagione 2026-2027. La Folgore Caratese vuole sfruttare l'esordio per mettersi alle spalle l'ultima sconfitta, mentre i Dolomiti Bellunesi arrivano alla sfida con l'entusiasmo generato dal successo ottenuto nell'ultima uscita.

MADRID, SPAIN - APRIL 10: The PUMA Orbita La Liga ball 2025/26 is seen prior to the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il momento della Folgore Caratese

La US Folgore Caratese, allenata da Nicola Belmonte, arriva al debutto in campionato dopo una sconfitta maturata in trasferta contro la Giana Erminio. La partita si è decisa dopo una combattuta lotteria dei rigori, lasciando qualche rimpianto alla formazione brianzola.

Il rendimento delle ultime cinque partite in tutte le competizioni racconta di un percorso altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Numeri che evidenziano una squadra ancora alla ricerca della necessaria continuità, ma che può trovare proprio nell'inizio del campionato le motivazioni per cambiare passo.

L'obiettivo di Belmonte sarà quello di trasformare la voglia di riscatto in una prestazione convincente, cercando di partire con una vittoria e di dare subito un segnale positivo al nuovo campionato.

Il momento dei Dolomiti Bellunesi

I Dolomiti Bellunesi, guidati da Andrea Bonatti, arrivano invece all'appuntamento dopo una vittoria interna contro l'ACD Treviso. Un risultato che può aver dato ulteriore fiducia alla squadra in vista dell'esordio ufficiale.

Anche il bilancio delle ultime cinque partite è piuttosto equilibrato: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Un andamento che presenta alcune similitudini con quello della Folgore Caratese, ma il successo più recente può rappresentare un'importante spinta dal punto di vista del morale.

La sfida di lunedì sarà quindi un primo test significativo per entrambe. La Folgore Caratese cerca il riscatto dopo il ko ai rigori contro la Giana Erminio, mentre i Dolomiti Bellunesi vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Treviso e iniziare il campionato con il piede giusto.