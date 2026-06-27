Joao Fonseca e Roberto Bautista Agut scenderanno in campo lunedì 29 giugno alle ore 16:00 italiane sul Court 18 dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, nel match valido per il primo turno di Wimbledon 2026. Il giovane brasiliano parte con i favori del pronostico, ma dall'altra parte della rete troverà uno degli specialisti più esperti del circuito, deciso a rendere complicato il suo debutto nello Slam londinese.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Fonseca-Bautista in diretta TV e streaming ufficiale

La sfida tra Joao Fonseca-Roberto Bautista Agut, in programma lunedì 29 giugno alle ore 16:00 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. L'incontro sarà visibile anche in streaming attraverso Sky Go e NOW, disponibili su smart TV, computer, smartphone e tablet.

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Il momento di Joao Fonseca

Joao Fonseca arriva a Wimbledon occupando la 27ª posizione del ranking ATP e continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. La stagione 2026 gli ha finora regalato 14 vittorie e 11 sconfitte, ma sull'erba non è ancora riuscito a trovare continuità, avendo perso l'unico incontro disputato quest'anno, ad Halle, contro Yannick Hanfmann.

Il brasiliano proverà comunque a migliorare il risultato ottenuto nella passata edizione di Wimbledon, quando raggiunse il terzo turno, confermando di poter essere competitivo anche sui prati londinesi.

Il momento di Roberto Bautista Agut

Roberto Bautista Agut si presenta a Londra con un bilancio stagionale di 9 vittorie e 18 sconfitte. Lo spagnolo sta attraversando una fase complicata della propria carriera e arriva a Wimbledon dopo l'eliminazione nelle qualificazioni del torneo di Halle.

Nonostante il ranking ormai fuori dalla top 100, Bautista Agut resta un avversario esperto, soprattutto nei grandi tornei. A Wimbledon ha infatti raggiunto la semifinale nel 2019 e nel corso della carriera ha costruito un ottimo rendimento sull'erba, superficie sulla quale vanta un bilancio complessivo positivo.

PARIGI, FRANCIA - 25 MAGGIO: Roberto Bautista Agut della Spagna colpisce un diritto durante il match del primo turno del singolare maschile contro Brandon Nakashima degli Stati Uniti, nella seconda giornata del Roland Garros 2026, disputato il 25 maggio 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

La situazione del tabellone

Il vincitore accederà al secondo turno di Wimbledon, proseguendo il proprio cammino nello Slam londinese. Fonseca vuole confermare il proprio status di testa di serie e iniziare il torneo senza sorprese, mentre Bautista Agut proverà a sfruttare la propria esperienza per firmare uno degli upset del primo turno.

Precedenti

Joao Fonseca e Roberto Bautista Agut non si sono mai affrontati nel circuito ATP. Quello di Wimbledon sarà quindi il primo confronto ufficiale tra i due tennisti.

Cosa aspettarci dalla partita tra Fonseca-Bautista

cercherà di imporre fin da subito il proprio tennis aggressivo, sfruttando la potenza del servizio e dei colpi da fondo campo.Agut proverà invece ad allungare gli scambi, facendo leva sulla propria solidità e sulla capacità di variare il ritmo. Sulla carta il brasiliano parte nettamente favorito, ma l'esperienza dello spagnolo potrebbe rendere il match più equilibrato di quanto suggeriscano i pronostici.

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