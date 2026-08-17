La sfida di tennis tra João Fonseca e Christopher O'Connell è valida per i sedicesimi di finale dell'ATP 1000 di Cincinnati, negli Stati Uniti, e si gioca martedì 18 agosto alle ore 17:00 italiane. Il match mette di fronte il giovane brasiliano, testa di serie numero 23, e l'australiano O'Connell, arrivato al terzo turno dopo il ritiro di Casper Ruud.

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João Fonseca: caratteristiche e carriera

João Fonseca, classe 2006, è uno dei talenti più interessanti della nuova generazione del tennis mondiale. Il brasiliano si è imposto rapidamente all'attenzione del circuito grazie a un tennis aggressivo, caratterizzato da grande velocità di palla e notevole personalità nonostante la giovane età.

Il suo gioco si basa soprattutto sulla capacità di accelerare gli scambi da fondo campo, cercando di prendere l'iniziativa fin dalla risposta. Il diritto è una delle sue armi principali, mentre il rovescio bimane gli permette di mantenere grande profondità anche negli scambi più intensi.

Il cemento è una superficie particolarmente adatta alle sue caratteristiche, perché gli consente di sfruttare la velocità dei suoi colpi e di giocare un tennis molto diretto.

Christopher O'Connell: caratteristiche e carriera

Christopher O'Connell, classe 1994, rappresenta invece la componente più esperta del confronto. L'australiano ha costruito la propria carriera attraverso un percorso più graduale, riuscendo comunque a raggiungere la top 60 ATP.

O'Connell è un giocatore solido da fondo campo, capace di mantenere un ritmo costante e di sfruttare gli errori degli avversari. Non dispone della stessa potenza esplosiva di Fonseca, ma può compensare con regolarità, pazienza e capacità di variare il ritmo dello scambio.

Il cemento americano può rappresentare una buona occasione per mettere in difficoltà il brasiliano, soprattutto se O'Connell riuscirà a trascinare il match su scambi lunghi.

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Il momento dei due tennisti

Fonseca arriva alla sfida dopo aver superato

al secondo turno con il punteggio di 6-4, 7-6(2). Il brasiliano ha dovuto gestire una partita tutt'altro che semplice, ma ha trovato nel tie-break del secondo set la lucidità necessaria per chiudere l'incontro in due set.

O'Connell ha invece beneficiato del ritiro di Casper Ruud nel secondo turno. L'australiano aveva perso il primo set 7-5 e si trovava sotto 2-1 nel secondo quando il norvegese è stato costretto ad abbandonare la partita per un problema fisico. Il risultato ha permesso a O'Connell di conquistare un posto nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

Il confronto sarà inoltre particolarmente interessante perché non esiste ancora una storia significativa di scontri diretti tra i due, rendendo il match ancora più difficile da leggere dal punto di vista tattico.

Pronostico

Il cemento di Cincinnati sembra favorire Fonseca, che può sfruttare la maggiore velocità di palla per prendere il controllo degli scambi. O'Connell proverà invece a rallentare il ritmo e a costringere il brasiliano a giocare un numero maggiore di colpi.

Fonseca parte con un vantaggio importante anche considerando il rendimento stagionale e il percorso recente nei Masters 1000. Il brasiliano ha inoltre già raggiunto la terza giornata del torneo di Cincinnati per il secondo anno consecutivo, un risultato significativo considerando la sua giovane età.

I modelli previsionali disponibili alla vigilia vedono infatti Fonseca nettamente favorito, con percentuali che arrivano intorno al 78% di probabilità di successo.

Il pronostico è dalla parte di João Fonseca, favorito per il passaggio agli ottavi di finale. Il brasiliano ha maggiore potenza, un rendimento più convincente sul cemento e un livello di tennis complessivamente superiore. O'Connell può però sfruttare l'esperienza e la maggiore abitudine a gestire partite dure: Fonseca resta favorito, ma l'australiano potrebbe riuscire a portare almeno un set ai vantaggi.

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