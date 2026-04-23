Partita che vale più della classifica stessa, perché qui si gioca soprattutto per evitare guai nel finale. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 14:30, il Forlì ospita il Perugia Calcio in uno scontro diretto che può cambiare l’inerzia della parte bassa. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI FORLI'-PERUGIA SU BET365

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Il Forlì arriva con qualche incertezza ma anche con un segnale positivo recente. La vittoria contro il Carpi ha dato ossigeno a una squadra che, fino a poco prima, aveva faticato a trovare continuità. Il problema principale resta la fase difensiva, spesso vulnerabile, ma in casa il Forlì riesce a trovare energie diverse e maggiore aggressività.

Il Perugia, invece, vive una fase più complicata sul piano mentale. I risultati non sono disastrosi, ma manca quella scintilla che permette di trasformare i pareggi in vittorie. La sconfitta contro il Campobasso ha evidenziato limiti nella finalizzazione e una certa fragilità nei momenti chiave. Fuori casa, queste difficoltà rischiano di pesare ancora di più.

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