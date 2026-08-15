La vincente sfiderà ai sedicesimi una tra Sassuolo e Cesena: le probabili formazioni e dove vedere la sfida di domani pomeriggio
Dall'Austria al Frosinone: il club presenta così Schmid e Grillitsch
Comincia ufficialmente la stagione anche per Frosinone e Juve Stabia. Ad una settimana dall'inizio dei rispettivi campionati, i due club si giocheranno domani pomeriggio al Benito Stirpe un posto nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I Leoni vogliono provare a ripetere l'impresa dell'annata 2023-24 quando il loro cammino si interruppe ai quarti di finale, mentre le Vespe provano ad ottenere un posto nei sedicesimi che manca da due stagioni. Fischio di inizio alle 18.
Dove vedere la partita tra Frosinone-Juve StabiaFrosinone-Juve Stabia è in programma domenica 16 agosto, con calcio d'inizio alle 18. La partita verrà trasmesso in chiaro: la Coppa Italia è targata Mediaset e il match lo si potrà dunque vedere sul Canale 20 del digitale terrestre. Chi invece preferisce lo streaming potrà seguire la gara gratuitamente su Mediaset Infinity, via app o sito, da smart tv, pc, tablet o smartphone. Previa registrazione sul sito.
La situazione delle due squadreFresca di promozione in Serie A dopo due anni in serie cadetta, il Frosinone arriva alla sfida di domani consapevole dell'ottima qualità dell'organico a disposizione. La sessione estiva di calciomercato ha visto arrivare all'ombra dello Stirpe l'estremo difensore azzurro Desplanches, punto di riferimento delle giovanili dell'Italia, il trequartista austriaco Schmid (reduce da 6 anni con il Werder Brema) ed il ritorno in attacco di Alessio Zerbin dopo 4 anni. Nelle sfide precampionato, i ciociari sono reduci dal KO in rimonta subìto contro la Lazio solo all'88' (1-2). In panchina viene confermato Massimiliano Alvini.
🏆 Coppa Italia Frecciarossa Schedule!— ExtraXTime (@FTextraTime) August 13, 2026
Major sides like Fiorentina, Lazio, Torino, and Genoa enter the mix from Friday to Monday.
Drop your giant-killing predictions below!
#CoppaItalia #Calcio #ItalianFootball #SerieA pic.twitter.com/TfQjxTHR4A
Reduce dalla sconfitta nella semifinale playoff con il Monza, la Juve Stabia si presenta alla partita con un nuovo allenatore. Al posto di Ignazio Abate arriva Pietro De Giorgio, tecnico che di Coppa Italia se ne intende visto che lo scorso anno ha vinto quella di C col Potenza. Tra i nuovi innesti del calciomercato, spiccano i riscatti di Giorgini e Ricciardi e l'arrivo dalla Lazio della promessa Sana Fernandes. Nelle amichevoli estive, i campani hanno avuto la meglio su Potenza, Ischia e Cavese ma sono andati KO contro il Campobasso. Sconfitta che ha suscitato non poche polemiche.
Probabili formazioniPer la sfida di domani sera contro i campani, tra i pali sembra esserci un vantaggio per Palmisani su Desplanches per una maglia dal primo minuto. In difesa i ballottaggi non mancano con il duello tra Calvani e Cittadini al centro e quello tra Anthony Oyono e Amey sulla destra. Zero dubbi per quanto riguarda il centrocampo mentre in attacco Zerbin insidia Kvernadze per completare il tridente con Raimondo e Fini.
De Giorgio, come Alvini, schiererà il 4-3-3 per la sfida di domani pomeriggio. Ad oggi non dovrebbero esserci in campo i volti nuovi dal calciomercato ma la decisione finale sugli undici titolari verrà presa solo domani. L'unica certezza è che a guidare l'attacco sarà il tridente composto da Patané, Candellone e Piscopo. In porta ci sarà Confente.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Kvernadze, Raimondo, Fini. Allenatore: Alvini.
Juve Stabia (4-3-3): Confente; Ricciardi, Baldi, Bellich, Douglas; Mosti, Buglio, Pierobon; Patanè, Candellone, Piscopo. Allenatore: De Giorgio
© RIPRODUZIONE RISERVATA