Greuther Fürth affronta Arminia Bielefeld nella 2. Bundesliga. Ospiti favoriti grazie al miglior momento di forma

Stefano Sorce 20 febbraio - 02:25

Momento delicato per il Greuther Furth, chiamato a reagire dopo una serie negativa, mentre l’Arminia Bielefeld arriva con maggiore fiducia e l’obiettivo di avvicinarsi alla parte sinistra della classifica. Il match Furth-Bielefeld si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 18:30 allo Sportpark Ronhof Thomas Sommer. È una partita che può cambiare il momento di entrambe, soprattutto per Fürth, che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento del Greuther Furth — Il Furth occupa il 18° posto con 19 punti e vive una fase complicata. Nelle ultime dieci gare ha ottenuto una sola vittoria, con sei sconfitte e tre pareggi. Il problema principale è la difesa, che concede in media oltre due gol a partita nelle ultime settimane. Anche quando riesce a mantenere il possesso, la squadra fatica a trasformarlo in occasioni concrete. Noel Futkeu resta il riferimento offensivo principale, ma serve maggiore supporto dal resto della squadra.

Il momento dell’Arminia Bielefeld — L’Arminia è 10ª con 27 punti e arriva da una vittoria convincente per 2-0 contro il Magdeburgo. La squadra ha dimostrato maggiore solidità e capacità di gestione. Difensivamente è più organizzata rispetto al Fürth e riesce a concedere meno occasioni. Il gruppo appare più compatto e pronto a sfruttare gli spazi, soprattutto nelle transizioni. Roberts Uldrikis è uno dei giocatori più pericolosi, mentre Bauer e Handwerker offrono qualità e equilibrio.

Probabili formazioni di Furth-Bielefeld — Il Furth dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1: Schlieck in porta, difesa composta da Dehm, Bjarnason, Elvedi e Münz. A centrocampo Arifi e Will, mentre sulla trequarti agiranno Ltaief, Hrgota e Keller alle spalle di Futkeu.Arminia dovrebbe rispondere con il 4-4-2: Kersken tra i pali, difesa con Bauer, Lannert, Handwerker e Knoche. A centrocampo Corboz, Russo, Rochelt e Wörl, mentre in attacco Momuluh affiancherà Uldrikis.

Greuther Furth (4-2-3-1): Schlieck; Dehm, Bjarnason, Elvedi, Münz; Arifi, Will; Ltaief, Hrgota, Keller; Futkeu.

Arminia Bielefeld (4-4-2): Kersken; Bauer, Lannert, Handwerker, Knoche; Corboz, Russo, Rochelt, Wörl; Momuluh, Uldrikis.

