I turchi debuttano in Champions League tra le mura amiche e partono coi favori del pronostico

Il mese di ottobre porta con sé l'inizio di tantissime competizioni, tra cui anche Champions League che offre sin da subito tantissimi match interessanti. Tra questi spicca l'incontro tra Galatasaray e Igokea in programma il prossimo martedì 7 ottobre alle ore 19:00. L'attesa è tanta da parte di tifosi e non, anche perché lo spettacolo sicuramente non mancherà in questa partita d’esordio dove sarà importante partire col piede giusto. Con Bet365 puoi seguire la gara Galatasaray-Igokea GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Galatasaray-Igokea in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Champions League direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Galatasaray-Igokea in diretta live. Il match, in programma il prossimo martedì 7 ottobre alle ore 19:00 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che in streaming su Dazn.

Il momento delle due squadre — Galatasaray e Igokea sono raggruppate nel Girone E assieme a Trieste e Wurzburg. I padroni di casa vengono da un trionfo e una sconfitta nella Turkish Super League: ora sarà fondamentale sfruttare il fattore casa per portare a casa una vittoria che consentirebbe di partire al meglio, proiettandosi già verso un eventuale passaggio del turno. Gli ospiti sono reduci da un positivo esordio con vittoria, ma per bissare questo risultato anche in Europa servirà senz'altro una prestazione sopra la norma.

I probabili roster — Galatasaray: Palmer, McCollum, White, Gillespie, Oncel. Allenatore: Gokhan Turan

Igokea: Barna, Radosavljevic, Milosavljevic, Popovic, Lewis. Allenatore: Nenad Stevanovic