Galway-Derry City: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Premier Division irlandese su Bet365
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La sfida tra Galway e Derry City è il match valido per la ventunesima giornata di Premier Division irlandese. La situazione di classifica vede il Derry City leggermente avanti rispetto al Galway United: gli ospiti sono a metà classifica con un rendimento un po’ più solido, mentre il Galway è poco sotto, in una posizione simile ma con qualche difficoltà in più soprattutto nella continuità dei risultati. In casa il Galway alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto, mentre il Derry fuori casa non è particolarmente dominante, ma riesce spesso a restare competitivo grazie a una difesa abbastanza organizzata e a partite spesso equilibrate. Guarda ora la sfida tra Galway e Derry City GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Galway-Derry City, le probabili formazioniGalway (4-2-3-1): Watts; Brouder, Facchineri, Parker, McCormack; Keohane, McCarthy; Molloy, Hurley, Walsh; Bolger. Allenatore: John Caulfield
Derry City (3-4-2-1): Beach; Barr, McClean, Cotter; Fleming, O’Reilly, Markey, Dummigan; Duffy, Santos; Clarke. Allenatore: Tiernan Lynch
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