Il derby statunitense tra Coco Gauff e Taylor Townsend inaugura il primo turno del Roland Garros con una sfida che promette spettacolo sulla terra battuta parigina. Le caratteristiche tecniche delle due giocatrici fanno pensare a un match intenso, con scambi lunghi e un tennis offensivo basato su ritmo e aggressività.

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Il momento dei due tennisti

Entrambe arrivano al torneo in un buon momento di forma, dettaglio che aumenta ulteriormente l’interesse attorno a questa partita. Gauff si presenta con maggiore continuità nei risultati e con un livello ormai consolidato ai vertici del circuito, mentre Townsend punta sulla sua esperienza e sulla capacità di mettere in difficoltà le avversarie con un gioco imprevedibile.

Esiste un solo precedente tra le due tenniste ed è stato vinto proprio da Taylor Townsend, capace di imporsi al termine di una battaglia durata tre set. Quel confronto, però, risale al 2019 e rappresenta uno scenario molto diverso rispetto alla situazione attuale, soprattutto considerando la crescita avuta negli ultimi anni da Coco Gauff.

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