Giovedì 30 luglio, alle ore 20:30, la Planet Group Arena ospita la gara di ritorno del secondo turno di qualificazione alla Conference League tra KAA Gent e FC LNZ Cherkasy. Dopo lo 0-0 maturato nella prima sfida, la qualificazione è completamente in bilico e entrambe le squadre sono chiamate a conquistare la prima vittoria nella competizione per proseguire il proprio cammino europeo. L'arbitro designato per l'incontro sarà Genc Nuza.

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Il momento delle due squadre

La partita d'andata ha evidenziato grande equilibrio, con due squadre attente soprattutto a non concedere spazi agli avversari. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la via del gol, rimandando ogni decisione alla sfida di ritorno in Belgio. Il risultato senza reti lascia però entrambe le porte aperte: un successo permetterà a una delle due squadre di conquistare il passaggio del turno.

Il KAA Gent potrà contare sul fattore campo e sul sostegno dei propri tifosi per provare a prendere il controllo della partita. La squadra belga dovrà però aumentare la qualità nella fase offensiva rispetto al primo confronto, cercando maggiore precisione negli ultimi metri e un ritmo più alto nella costruzione delle azioni.

L'FC LNZ Cherkasy arriva invece a questa sfida con la consapevolezza di aver dimostrato solidità difensiva. Il pareggio dell'andata rappresenta un risultato positivo in trasferta e permette agli ucraini di giocarsi le proprie possibilità senza particolari pressioni. Sarà fondamentale mantenere compattezza tra i reparti e sfruttare eventuali errori degli avversari.

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