La sfida di tennis tra Gentzsch e Rinky Hijikata è valida per i sedicesimi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca lunedì 8 giugno alle ore 10:00. Un match interessante tra un giocatore emergente e un atleta già abituato al circuito maggiore, con in palio l’accesso agli ottavi di finale in un torneo sempre molto equilibrato. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il Gentzsch arriva a questo appuntamento con entusiasmo e voglia di sorprendere. Il suo tennis si basa su intensità e aggressività, cercando di prendere subito in mano il ritmo dello scambio.

Il Hijikata, invece, è un giocatore solido e veloce, capace di adattarsi bene alle diverse situazioni di gioco. L’australiano proverà a sfruttare esperienza e continuità per controllare la partita.

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Il momento dei due tennisti

Gentzsch cercherà di imporre ritmo e aggressività per sorprendere l’avversario.

Hijikata proverà invece a rispondere con solidità e velocità negli spostamenti, cercando di gestire gli scambi.

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