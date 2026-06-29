La fase a eliminazione diretta del Mondiale 2026 propone un incrocio inedito tra Germania e Paraguay, due nazionali che hanno raggiunto l'obiettivo seguendo percorsi molto diversi. I tedeschi hanno dominato il proprio girone nonostante un passo falso nell'ultima giornata, mentre i sudamericani hanno conquistato la qualificazione rientrando tra le migliori terze.

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Novanta minuti da dentro o fuori che mettono in palio un posto negli ottavi di finale e che potrebbero aprire la strada a un affascinante incrocio con la Francia.

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Qui Germania

Qui Paraguay

Le probabili formazioni di Germania-Paraguay

Lasi presenta ai sedicesimi dopo aver chiuso al primo posto il proprio girone. La squadra diaveva già ipotecato la qualificazione grazie ai successi contro, rendendo ininfluente la sconfitta nell'ultima giornata contro l'. Resta qualche interrogativo sul piano difensivo, anche dopo una prova non impeccabile di, ma la qualità della rosa e il talento di giocatori comerendono la Mannschaft una delle pretendenti più credibili al titolo.Ilha dovuto lottare fino all'ultima giornata per conquistare il passaggio del turno. Dopo la sconfitta all'esordio contro gli, la formazione guidata daha reagito superando lae chiudendo con un pareggio contro l', risultato sufficiente per entrare tra le migliori terze. Il ritorno alla fase a eliminazione diretta di un, che mancava dal 2010, rappresenta già un traguardo importante, ma i sudamericani vogliono continuare a sorprendere facendo leva su organizzazione, spirito di sacrificio e compattezza.Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.Nagelsmann.

Paraguay (5-4-1): Orlando Gill; Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete, Maidana; D. Gomez, Cubas, Galarza, Enciso; Avalos. Ct: Alfaro.

Cosa aspettarsi dalla partita

Laparte nettamente favorita grazie alla maggiore qualità tecnica, alla profondità della rosa e all'esperienza internazionale accumulata in competizioni di questo livello. Il, però, ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare, capace di difendersi con ordine e sfruttare gli spazi in ripartenza. È lecito aspettarsi una partita con i tedeschi a gestire il possesso e il ritmo della gara, mentre i sudamericani proveranno a chiudere ogni varco e a colpire in contropiede. Se la squadra diriuscirà a trovare rapidamente gli spazi, il pronostico dovrebbe essere rispettato; in caso contrario, ilpotrebbe trascinare la sfida in un finale molto più equilibrato del previsto.

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