Dove vedere Getafe-Athletic Bilbao in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Getafe-Athletic Bilbao: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 14:02)

La 30ª giornata della LaLiga propone una sfida molto interessante tra Getafe e Athletic Bilbao. L’incontro si giocherà domenica 5 aprile al Coliseum Alfonso Pérez, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:00. Una gara che promette intensità e spettacolo, visto che entrambe le squadre sono ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GETAFE-ATHLETIC BILBAO SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Getafe arriva a questo appuntamento con grande fiducia. La squadra guidata da José Bordalás ha raccolto 38 punti in stagione e si trova a ridosso della zona europea. La distanza dal sesto posto è minima e le recenti prestazioni confermano la crescita del club, che ha conquistato tre vittorie nelle ultime cinque partite. Il rendimento è quindi positivo e lascia aperte concrete possibilità di agganciare le posizioni che valgono l’Europa, soprattutto se dovesse arrivare un risultato importante in uno scontro diretto come questo.

Situazione più altalenante per l’Athletic Bilbao, che nonostante le ambizioni di inizio stagione si ritrova attualmente al nono posto. La squadra allenata da Ernesto Valverde ha vissuto un periodo complicato, perdendo terreno in classifica. Negli ultimi impegni, però, sono arrivati segnali incoraggianti, come la vittoria contro il Real Betis, che potrebbe rappresentare una svolta. L’obiettivo resta quello di rientrare nella corsa europea, ma servirà maggiore continuità per riuscirci.

Le probabili formazioni di Getafe-Athletic Bilbao — Il Getafe dovrebbe presentarsi con un assetto compatto e difensivo, affidandosi a Vazquez come unico riferimento offensivo, supportato dal lavoro sugli esterni e dagli inserimenti dei centrocampisti. L’Athletic Bilbao risponde con un sistema più offensivo, con Guruzeta punta centrale e il talento di Iñaki Williams e Sancet a supporto sulla trequarti.

Getafe (5-4-1): Soria; Iglesias, Djene, Duarte, Romero, Martin; Boselli, Milla, Arambarri, Satriano; Vazquez. Allenatore: Bordalás.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Ruiz; Inaki, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Valverde.