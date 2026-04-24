Getafe e Barcellona si sfideranno venerdì 25 aprile alle 16:15 in una gara valida per LaLiga che può risultare decisiva per gli equilibri del campionato. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con obiettivi molto diversi: i padroni di casa cercano punti preziosi per alimentare il sogno europeo, mentre i catalani sono ormai a un passo dalla conquista del titolo. La partita promette grande intensità, anche per il contrasto di stili tra due formazioni che interpretano il calcio in maniera opposta. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI GETAFE-BARCELLONA SU BET365

Dove vedere Getafe-Barcellona in diretta TV e streaming gratis

Getafe-Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Getafe-Barcellona sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Il Barcellona si presenta a questa sfida con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Dopo l’eliminazione dalle coppe, l’attenzione è tutta rivolta al campionato, dove la squadra ha costruito un vantaggio importante. Il rendimento recente è stato molto positivo e ha permesso ai blaugrana di avvicinarsi sempre di più al traguardo. Ora l’obiettivo è chiudere definitivamente i conti senza concedere spazio alle inseguitrici.

Il Getafe, invece, vive un momento più altalenante. La squadra ha dimostrato nel corso della stagione di poter competere anche contro avversari di alto livello, ma nelle ultime settimane ha perso un po’ di continuità nei risultati. Nonostante ciò, la corsa per un posto nelle competizioni europee resta aperta e ogni punto può fare la differenza. Servirà una prestazione solida e organizzata per provare a mettere in difficoltà una squadra tecnicamente superiore.

Le probabili formazioni di Getafe-Barcellona

Il Getafe di Bordalás si presenta sempre come una squadra solida, inespugnabile. Con la seconda miglior difesa del campionato la squadra di Madrid è una fortezza, che si presenta in campo con un 3-4-1-2 ma che sostanzialmente è una difesa a cinque. In attacco ci sarà l'ex Inter Satriano. Per il Barcellona invece parecchie assenze, a partire da Lamine Yamal e Raphinha. In attacco, al posto di Lewandowski, ci sarà Ferran Torres.

Getafe (3-4-1-2): Soria; Abqar, Djené, Boschelli; Femenia, Luis Milla, Arambarri, Chiese; Liscio; Luis Vasquez, Satriano. Allenatore: Pepe Bordalas.

Barcellona (4-2-3-1): Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Gavi; Bardghji, Dani Olmo, Fermin Lopez; Ferran Torres. Allenatore: Flick.

E allora che aspetti? Guarda ora Getafe-Barcellona in diretta streaming gratis su BET365