Il Coliseum apre le porte alla sfida tra Getafe e Celta Vigo, gara che inaugura il programma del lunedì della 4ª giornata di Liga. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 3 punti raccolti nelle prime tre giornate, mentre il Celta de Vigo ha conquistato appena 2 punti nelle prime quattro partite disputate. Una sfida importante per entrambe le squadre, alla ricerca di una svolta dopo un avvio di campionato complicato. VEDI GETAFE-CELTA VIGO IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Getafe-Celta Vigo: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà al Coliseum, casa del Getafe, e mette di fronte due formazioni che hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà.

Partita: Getafe-Celta Vigo

Getafe-Celta Vigo Competizione: Liga

Liga Giornata: 4ª giornata

4ª giornata Data: lunedì

lunedì Orario: 21:00

21:00 Stadio: Coliseum

Coliseum Città: Getafe

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Il Getafe occupa attualmente la 14ª posizione con 3 punti dopo tre partite. Il bilancio stagionale racconta di una vittoria e due sconfitte, con un solo gol segnato e quattro subiti.

Il Celta de Vigo, invece, è 16° con 2 punti dopo quattro gare. I galiziani sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e arrivano alla sfida del Coliseum dopo una settimana caratterizzata da tre impegni.

Il momento del Getafe

Il Getafe arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Osasuna. Un risultato che ha alimentato il malumore di José Bordalás, protagonista di dichiarazioni polemiche nei confronti dell'arbitraggio al termine della partita.

Il tecnico ha definito la sconfitta immeritata, sottolineando come la sua squadra, a suo giudizio, avesse giocato meglio dell'Osasuna. Bordalás ha inoltre evidenziato alcuni episodi arbitrali che, secondo la sua valutazione, avrebbero penalizzato il Getafe anche nelle precedenti partite.

Sul campo, nonostante il ko, la squadra ha mostrato segnali incoraggianti sul piano del gioco. Il Getafe ha infatti sfiorato il 60% di possesso palla, dato particolarmente significativo per una formazione che ha fatto dell'intensità e dell'organizzazione uno dei propri marchi di fabbrica.

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Racing è però arrivata una nuova sconfitta con lo stesso risultato a Pamplona. Il bilancio dopo tre giornate parla quindi di due sconfitte e una vittoria.

Contro il Celta, Bordalás punta sul fattore campo per tornare al successo. L'allenatore spera inoltre di ritrovare i gol di Satriano, ancora a secco dopo il positivo finale della scorsa stagione. Al suo fianco dovrebbe esserci Unal.

A centrocampo, la mediana a quattro dovrebbe essere composta da Terrats e Garcia sulle fasce, con Mangala e Gudelj al centro. I due avranno il compito di sostituire Milla e Arambarri, entrambi ceduti durante la sessione estiva di mercato.

Il momento del Celta

Il Celta Vigo arriva all'appuntamento dopo una settimana particolarmente intensa, caratterizzata da tre partite e nessuna vittoria.

I galiziani hanno perso per 1-2 contro l'Osasuna, poi sono stati sconfitti per 0-2 dall'Athletic Bilbao, prima dello 0-0 contro la Real Sociedad nell'anticipo della sesta giornata.

Proprio quest'ultima gara ha visto il Celta evitare una nuova sconfitta grazie soprattutto alle parate di Radu. L'allenatore Claudio Giráldez, al termine dell'incontro, ha riconosciuto le difficoltà della squadra nella ripresa, pur sottolineando la buona partenza dei suoi.

Il tecnico ha evidenziato come nel primo tempo il Celta avesse creato diverse occasioni, arrivando secondo la sua analisi a costruire le premesse per segnare almeno quattro volte, senza però riuscire a concretizzare.

Dopo quattro partite, il Celta non ha ancora ottenuto una vittoria e occupa il 16° posto con appena 2 punti. La trasferta contro il Getafe diventa quindi un appuntamento importante per provare a invertire la rotta.

In vista della gara, Giráldez spera di recuperare Iglesias, alle prese con un problema muscolare. In caso di forfait, sarà Jutglà a guidare l'attacco insieme ad Aspas e Swedberg. Sulla fascia destra potrebbe trovare spazio Carreira, mentre Galán dovrebbe agire sul versante opposto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Getafe (4-4-2): Soria; Kiko, Djene, Romero, Mojica; Garcia, Mangala, Gudelj, Terrats; Unal, Satriano. Allenatore: Bordalas.

Celta de Vigo (3-4-3): Radu; Nunez, Lago, Alonso; Carreira, Moriba, Roman, Galan; Aspas, Jutgla, Swedberg. Allenatore: Giraldez.