I playoff di UEFA Europa Conference League mettono di fronte Getafe e Partizan Belgrado nella sfida d'andata. L'appuntamento è fissato per giovedì 20 agosto 2026 alle ore 21:00, quando le due squadre si affronteranno sul terreno del Coliseum Alfonso Pérez di Getafe. Per gli spagnoli guidati da José Bordalás si tratta del ritorno sul palcoscenico europeo con l'obiettivo di indirizzare la qualificazione davanti ai propri tifosi. I serbi arrivano a Madrid dopo aver superato i turni preliminari e puntano a tenere vivo il discorso in vista del ritorno a Belgrado. In palio c'è l'accesso diretto alla fase a gironi.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vedere la partita in diretta TV e streaming, con i dettagli sui canali di trasmissione, le piattaforme disponibili e le migliori soluzioni per seguire il risultato in tempo reale. Inoltre, nella tabella riportata di seguito, scoprirete come accedere gratuitamente a numerosi eventi sportivi in streaming tramite gli appositi link dedicati.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Dove vedere Getafe-Partizan in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Getafe

Al momento nessuna emittente ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere il match tra Getafe e Partizan.

Il Getafe cerca continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Gli uomini di José Bordalás continuano a mostrare la loro classica impronta tattica fatta di grande aggressività e solidità, pur pagando ancora qualche imprecisione in fase offensiva. Nel proprio impianto casalingo, la squadra sa trasformare l'ambiente in una fortezza fondata su ritmo, pressing asfissiante e duelli fisici.

Il momento del Partizan

Il Partizan Belgrado si presenta in Spagna forte di una buona striscia di risultati, culminata con il passaggio del turno contro il Tobol nei preliminari. La compagine serba ha messo in mostra una condizione atletica già brillante e un'ottima organizzazione difensiva, doti indispensabili per reggere l'impatto in un campo ostico come quello madrileno.

Le probabili formazioni di Getafe-Partizan

Mister Bordalás si affida alla consueta struttura compatta: difesa a tre con quinti di centrocampo molto alti per spingere sulle corsie esterne e rifornire le due punte. La formazione serba si schiera con un 4-4-2 lineare e ben organizzato, pronto a fare densità in mezzo al campo per poi ripartire rapidamente sugli esterni.

Getafe (3-5-2): Letáček; Boselli, Sazonov, Valou; Drammeh, Risco, Ferrer, Mojica, Mayoral; Ünal, Kiko.

Partizan (4-4-2): Milošević; Roganović, Milić, Simić, Đurđević; Zubairu, Baba, Vukotić, Traorè; Kostić, Jeh.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci si attende un match intenso e molto combattuto dal punto di vista agonistico. Il Getafe cercherà di imporre la propria fisicità fin dai primi minuti, mentre il Partizan proverà a chiudere le linee di passaggio per colpire in contropiede. Le palle inattive potrebbero rappresentare la chiave decisiva per sbloccare una sfida che si preannuncia sui binari dell'equilibrio.

Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

SCOPRI COME GUARDARE I PIÙ IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI GRATUITAMENTE SU BET365

GUARDA LO SPORT IN DIRETTA TV E STREAMING LIVE SU GOLDBET

CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PALINSESTO DI LOTTOMATICA E GUARDARE TANTI MATCH DI CALCIO

IMPORTANTI EVENTI SPORTIVI SARANNO VISIBILI ANCHE SU VINCITU: SEGUI LE PARTITE SENZA PERDERE NEMMENO UN MINUTO

E ALLORA, CHE ASPETTI? REGISTRATI A SISAL E GUARDA IL MEGLIO DEL PALINSESTO