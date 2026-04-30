Al Coliseum va in scena una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma ancora pienamente in gioco: il Getafe cerca punti per difendere una posizione europea costruita con fatica, mentre il Rayo Vallecano ha bisogno di continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Guarda ora Getafe-Vallecano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Getafe

Ilarriva all’appuntamento dopo una sconfitta che ha lasciato più rimpianti che certezze. Contro il Barcellona la squadra di Bordalás aveva preparato una gara ordinata, fatta di compattezza e attenzione difensiva, riuscendo anche a limitare una delle migliori formazioni della Liga. Tuttavia, una disattenzione proprio a ridosso dell’intervallo ha cambiato completamente l’inerzia del match, costringendo i madrileni a scoprirsi e a perdere equilibrio nella ripresa.

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Qui Vallecano

Dall’altra parte, il Rayo Vallecano si presenta con uno stato d’animo completamente diverso, figlio di una rimonta che può avere un peso enorme anche sul piano mentale. Il 3-3 contro la Real Sociedad, maturato con un gol al 99’, non è solo un punto in classifica ma un’iniezione di fiducia e consapevolezza. La squadra di Pérez ha dimostrato di non mollare mai, riuscendo a ribaltare una situazione che sembrava compromessa e mettendo in evidenza qualità offensive e spirito di sacrificio. Allo stesso tempo, però, quella partita ha confermato anche alcune fragilità difensive, già viste nel corso della stagione, che impediscono al Rayo di fare il salto di qualità definitivo.

Getafe-Vallecano, probabili formazioni

Getafe (3-4-2-1): Soria; Abqar, Duarte, Alderete; Iglesias, Milla, Arambarri, Femenía; Liso, Mayoral; Greenwood. Allenatore: José Bordalás.

Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Ciss, Palazón, López; García, De Frutos, Akhomach. Allenatore: Íñigo Pérez.

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